Golden Globe: Idris Elba lánya lesz az idei gála nagykövete - fotó

Idris Elba lányát, Isan Elbát választotta a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) díjátadó gálájának idei nagykövetévé.

A HFPA szerdán jelentette be, hogy a januári, 76. Golden Globe díjátadó ceremónián a brit filmsztár 16 éves lánya segédkezik majd a díjak átadásánál.

A 46 éves Idris Elbát, a Thor, a Tűzgyűrű, a Star Trek: Mindenen túl sztárját a múlt héten választotta a People magazin a legszexibb férfinak.

A Golden Globe nagykövete rendszerint egy híres sztár lánya, aki a ceremónián a színpadra kíséri a díjazottakat és részt vesz a díj átadásában is. Tavaly Dwayne Johnson lánya, Simone Garcia töltötte be a tisztet.



A HFPA 2017-ben változtatott korábbi gyakorlatán, és a Miss Golden Globe címet a Golden Globe nagykövete címre cserélte. A változtatással egyúttal bővült is a kiválasztott feladatköre: a nagykövet egy éven keresztül szerepet kap az újságíró-szervezet jótékonysági programjaiban.