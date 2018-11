Japánban találták meg Mickey egér előfutárát

Japánban találtak meg egy 1928-as Disney-rajzfilmet, aminek Oswald the Lucky Rabbit a főhőse, akit Mickey egér előfutáraként emlegetnek.

A 16 mm-es kópiát Yasushi Watanabe anime-történész vette meg közel 70 éve, középiskolásként.

Nemrég aztán a kezébe került a Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons című könyv, amiből megtudta, hogy pont egy ilyen elveszett film van a birtokában.

A Neck 'n' Neck című epizódot két perces formában forgalmazták otthoni használatra, egy ilyen kópia van Watanabe birtokában.