87 éves korában meghalt William Goldman, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök Oscar-díjas forgatókönyvírója – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az író manhattani lakásában halt meg pénteken. Lánya, Jenny Goldman elmondta, hogy apja, aki vastagbélrákban szenvedett, tüdőgyulladás okozta komplikációk miatt hunyt el.

Goldman a Paul Newmannel és Robert Redforddal forgatott, klasszikussá vált western mellett Az elnök emberei című film forgatókönyvéért is elnyerte az amerikai filmakadémia díját.