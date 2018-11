Tizennégy egészestés animációt és több mint 200 rövidfilmet láthat a közönség az idei Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, amelyet november 28. és december 2. között rendeznek Budapesten.

Liszka Tamás fesztiváligazgató a program keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az idei fesztivál a Kirikou figuráját megalkotó Michel Ocelot Dilili Párizsban című bűnügyi animációs kalandfilmjének vetítésével veszi kezdetét az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A századforduló Párizsában játszódó film szereplői között megjelenik többek között Toulouse-Lautrec, Louis Pasteur vagy Marie Curie is.

A fesztivál öt napja alatt 55 esemény várja az érdeklődőket. Az Uránia mellett a Három Hollóban, a Francia Intézetben, a Lengyel Intézetben, a Cervantes Intézetben és a Ludwig Múzeumban is tartanak programokat - tette hozzá a fesztiváligazgató. A Francia Intézetben Michel Ocelot előtt tisztelgő retrospektív vetítést tartanak, a Ludwig Múzeumban pedig a Ruben Brandt, a gyűjtő című új animáció lesz látható. A vetítés után beszélgetést tartanak az alkotókkal.

Idén több mint kétezer rövidfilm nevezés érkezett a fesztiválra, ebből harminc rövidfilm került a versenyprogramba, köztük Bucsi Réka Solar Walk és Hegyi Olivér Take Me Please című alkotása. A rövidfilmek versenyében Ambrus Ferenc producer, Pedro Rivero spanyol és Drasko Ivezic horvát alkotó dönti majd el, hogy melyik film kapja a kétezer eurós (623 ezer forint) fődíjat, amelyet az idén első alkalommal a Cartoon Network csatorna ajánlotta fel.

Idén öt egészestés animáció száll versenybe: Santiago Caicedo Virus Tropical című kolumbiai-ecuadori alkotás, az angolai polgárháború borzalmait bemutató, Raúl De La Fuente és Damian Nenow rendezte Még egy nap az élet című film, a vörös khmer forradalom idején játszódó, Denis Do rendezte Funan című animáció, Kaspar Jancis Morten kapitány és a pókkirálynő című családi animációja, valamint az ószövetségi exodus történetét groteszk animációs musical formájában feldolgozó Széder-mazochizmus című alkotás, amelyet Nina Paley rendezett. Az egészestés filmek versenyének zsűritagjai: Kiss Melinda, a Budapesti Metropolitan Egyetem animációs tanszékének vezetője, Veljko Popovic horvát rendező és Piotr Kardas lengyel animációs kurátor.

Liszka Tamás kiemelte, hogy a fesztiválon láthatja először a közönség a Cartoon Network legújabb sorozatát, a Bűbájtábor-t, valamint az Urániában lesz a díszbemutatója a Candide című új magyar animációs sorozatnak. Az Adria hullámai című vetítéssorozatban pedig Olaszország, Horvátország és Szlovénia kortárs animációs művészete mutatkozik be. A fesztivál Hoszoda Mamoru japán filmrendező-forgatókönyvíró legújabb alkotása, a Mirai - Lány a jövőből című animáció vetítésével fejeződik be. Iványi-Bitter Brigitta, a fesztiválon debütáló Candide kreatív producere elmondta, hogy a 13 részes sorozat öt év alatt készült el, a széria Kovásznai György festő, animációs rendező, író örökségére épül. Az avantgárd alkotó Voltaire Candide című művéből tervezett animációs sorozatot az 1980-as években, de a munka a korai halála miatt nem valósulhatott meg. "Ezt az örökséget próbáltuk meg folytatni, felújítva, saját képünkre formálva" - hangsúlyozta a producer.