Meghalt Witold Sobocinski lengyel operatőr, aki olyan lengyel rendezőkkel dolgozott, mint Andrzej Wajda, Roman Polanski és Andrzej Zulawski. 89 évet élt.

Wajdával két filmet készített, a Mennyegző-t 1973-ból és Az ígéret földjé-t 1975-ből, utóbbit Oscar-díjra is jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.

Polanskival az 1988-as Őrület-et készítette, Harrison Ford főszereplésével.

Dolgozott a később Franciaországban komoly karriert befutó Andrzej Zulawskival is, neki az 1971-es Trzecia czesc nocy (The Third Part of the Night) című filmet fotografálta.