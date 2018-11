Ma kezdődik a 16. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál

Ma veszi kezdetét a 16. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, amely 14 egészestés film és 300 animációs rövidfilm vetítésével várja az érdeklődőket december 2-ig Budapesten hat helyszínen.

A fesztivál öt napja alatt 55 eseménnyel is készülnek a szervezők. Az idei animációs seregszemlét a Kirikou figuráját megalkotó Michel Ocelot személyesen nyitja meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol legújabb filmjét, a Dilili Párizsban-t láthatja a közönség. A film a századfordulós francia művészvilág izgalmas karikatúráját rajzolja fel.

A rövidfilmek versenyében 30 alkotás szerepel, köztük Bucsi Réka Solar Walk és Hegyi Olivér Take Me Please című munkája.

Az Urániában lesz a díszbemutatója a Candide című új magyar animációs sorozatnak. A Kreif Zsuzsanna, Turai Balázs és Bera Nándor rendezésében készült, kovásznai hagyományokat követő 13 részes animáció a mai politika és vallás kortárs szatírája.

Az Anilogue zárófilmje Mamoru Hosoda legújabb alkotása, a Mirai - Lány a jövőből lesz.

Az Adriai hullám című vetítéssorozatban Olaszország, Horvátország és Szlovénia kortárs animációs művészete mutatkozik be. Hagyományosan idén is lesz Világpanoráma válogatás és 5 órás éjszakai maratonvetítés is, a szombat esti Animált éj keretében.

Zsűritagként az Anilogue vendége lesz Pedro Rivero spanyol rendező.