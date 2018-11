Több mint húsz film, több ingyenes kísérőprogram és beszélgetés is várja az érdeklődőket a 7. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválon, amelyet szerdától vasárnapig tartanak Budapesten, a Művész és Puskin moziban.

A fesztiválon az elmúlt évek legjobb, a zsidó kultúrát, életmódot, emlékezetet bemutató filmjei láthatók, egyebek mellett az Egyesült Államokból, Németországból, Olaszországból, Izraelből és Magyarországról - olvasható az esemény honlapján.

Az ötnapos vetítéssorozat a Jómadarak (Mutalim Besafek) című izraeli dráma vetítésével veszi kezdetét a Művész moziban. A film történetében a forgatókönyveket és verseket író Assi élete holtpontra kerül. Ráadásul egy kisebb baklövést követően közösségi szolgálatra ítélik, mely során fiatalkorú elítélteket kell tanítania. A megtörtént esetet feldolgozó film 2017-ben a Jeruzsálemi Filmfesztivál legjobb elsőfilmnek és legjobb operatőri munkának járó elismerését kapta.



Műsorra tűzik a Nagyi projekt című magyar dokumentumfilmet, A rabbi meg a lánya című amerikai drámát Rachel Weisz és Rachel McAdams főszereplésével, valamint az elmúlt időszak egyik nagy német filmsikerét, az Utolsó vacsora című történelmi drámát.

Vasárnap este a fesztivál Az ellenszegülés (An Act of Defiance) című dél-afrikai-holland koprodukcióban készült életrajzi film vetítésével zárul a Puskin moziban.

Budapest mellett egyéb helyszíneken, Debrecenben, Győrben és Szegeden is lesznek vetítések a fesztivál keretében.