Zac Efron új filmje is szerepel a Sundance Filmfesztiválon

Annette Bening és Zac Efron új filmje is szerepel a januári Sundance Filmfesztivál programjában - közölték szerdán a szervezők.

A fesztiválon több mint száz produkciót tekinthet meg az utahi Park Cityben zajló rendezvény közönsége. Annette Bening Diane Feinstein szenátort játssza a The Report (A jelentés) című filmben, amelynek forgatókönyvíró-rendezője Scott Z. Burns, és szereplői között van Adam Driver és Jon Hamm is. A film azt a szenátusi jelentést dolgozza fel, amely a CIA-s letartóztatásokról és kényszervallatásrokról készült.



Zac Efron az Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile című filmben a néhai hírhedt bűnöző Ted Bundyt alakítja. Joe Berlinger filmje Bundy barátnőjének szemszögéből idézi fel a sorozatgyilkos történetét.

A programban látható majd a Keira Knightley főszereplésével forgatott Official Secrets című kémthriller és Lulu Wang The Farewell című drámája is.

A dokumentumfilmes mezőnyben játsszák a Harvey Weinsteinről készült Untouchable című produkciót, de lesz dokumentumfilm Tony Morrisonról, Miles Davisről, David Crosbyról, Stieg Larssonról és Leonard Cohenről is.

A társadalom a mesélőkre támaszkodik. Döntéseik és azok a kockázatok, amelyet felvállalnak, meghatározzák kollektív tapasztalatainkat. Az idei fesztiválon csupa olyan történetmesélő szerepel, aki kihívásokat, kérdéseket és szórakozást kínál. Az igazságra törekedve és a művészet érdekében történeteik elmondásához nehéz döntéseket hoznak, a kultúra pedig learatja a jutalmat - fogalmazott Robert Redford, a fesztivál és az intézet elnöke és alapítója.

A programban szereplő 112 játékfilm hosszúságú alkotás 33 országból származik. A produkciók rendezői közül 45-en elsőfilmesek. Az amerikai játékfilmes versenyprogram rendezőinek 53 százaléka nő, 41 százaléka színes. A négy versenykategória 56 filmjének 61 rendezője közül 42 százalék nő, 39 százalék színes. A fesztiválon vetített alkotások közül 24 fejlesztését támogatta a Sundance Intézet finanszírozással vagy egyéb módon - közölték a szervezők.

A fesztiválra idén több mint 14 ezer munkával pályáztak az alkotók, ezek között több mint négyezer volt játékfilm hosszúságú. A benevezett filmek közül több mint 1700 volt amerikai és több mint 2200 nemzetközi produkció. Az előző, 2018 januári Sundance Filmfesztiválnak 124 ezer látogatója volt 49 amerikai államból és 26 más országból. Ez 191,6 millió dolláros forgalmat jelentett a helyi gazdaságnak és helyben 3323 munkahelyet támogatott.

A Sundance Filmfesztivált 2019. január 24.és február 3. között rendezik meg.