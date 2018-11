Meghalt Gloria Katz, az Amerikai graffiti írója és a Star Wars szkriptdoktora. 76 évet élt.

Az Amerikai graffiti-ért Oscar-jelölt forgatókönyvíró férjével, Willard Huyckkal dolgozott George Lucas korai projektjein.

Ők írták a Steven Spielberg rendezte Indiana Jones és a végzet temploma forgatókönyvét is, Lucas ötletéből.

Férje négy filmet is rendezett közös forgatókönyveikből, amiből a legismertebb a trash klasszikusnak számító ős-Marvel-film, a Howard, a kacsa. A többi három a Messiah of Evil (1973), a French Postcards (1979), és a Best Defense (1984).