Cuarón Romája lett a New York-i filmkritikusok kedvence

Alfonso Cuarón önéletrajzi ihletésű, Roma című filmjét szerették legjobban az idei filmkínálatból a New York-i kritikusok: az alkotás a kritikuskörtől a legjobb filmért, a legjobb rendezésért és a legjobb operatőri munkáért járó díjat is megkapta.

A mexikói rendező Roma című filmje korábban a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-díját is elnyerte. Az idei Oscar-szezonban a legesélyesebb filmek között tartják számon, a produkciót gyártó Netflix már teljes gőzzel kampányol a Roma mellett. A hetvenes években játszódó fekete-fehér film, amelyet Cuarón írt, rendezett, és amelynek ő volt az operatőre is, a filmes mexikóvárosi gyermekkorát idézi fel.

A New York-i Kritikusok Köre Ethan Hawke-nak adta a legjobb színész díját Paul Schrader First Reformed című filmjében nyújtott alakításáért. Schrader pedig a forgatókönyvírói díjat nyerte el a filmmel.

A legjobb színésznő díját Regina Hall kapta a Supports Girls című független vígjáték főszereplőjeként. Andrew Bujalski filmje egy texasi sportbár pincérnői gárdájáról szól. Hall olyan riválisokat előzött meg, mint Lady Gaga, aki a Csillag születik-ben játszott vagy Olivia Colman, aki A kedvenc sztárja volt.

A mellékszereplők díjait az If Beale Street Could Talk című Berry Jenkins-filmben játszó Regina Kingnek és Richard E. Grantnak, a Can You Ever Forgive Me? színészének ítélték oda a kritikusok.

A legjobb külföldi film díját Pawel Pawlikowski Hidegháború című drámája kapta. A legjobb dokumentumfilm pedig egy gördeszkás trióról szóló munka, a Minding the Gap volt a kritikusok szerint. A legjobb elsőfilm díjával Bo Burnham Eighth Grade című munkáját jutalmazták, az animációs filmes mezőny trófeáját pedig meglepetésre a Pixar A hihetetlen család 2. című kasszasikere helyett a Pókember: Irány a Pókverzum című filmnek adta a kritikuskör.