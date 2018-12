Rontó Ralph duplázott az amerikai mozis sikerlistán

Második hete verhetetlen a Ralph lezúzza a netet című családi animáció az észak-amerikai mozik kasszasikerlistáján - írta iparági becslések alapján a Variety.com filmes szaklap.

A Disney produkciója a hétvégén 25,8 millió dollárt (7,4 milliárd forint) kasszírozott, bár Rontó Ralph története az előző, hálaadásnapi hétvége óta 53 százalékkal esett vissza, ami nem meglepő, a vakáció után általában visszaesik a mozik forgalma. A film Észak-Amerikában meghaladta a 100 millió dolláros bevételt, a nemzetközi piacokon 87 milliónál jár.

A második helyet a Grincs című 3D-s számítógépes animációs film szerezte meg, amely Dr. Seuss azonos című könyvén alapul. A hétvégi 17,7 millió dollár 203,5 millióra növelte az amerikai jegyárbevételét.

A Creed folytatása Michael B. Jordannal és Sylvester Stallonéval a főszerepben ezen a hétvégén a másodikról a harmadik helyre csúszott vissza 16,8 millióval, bevétele így két hét alatt 81,2 millió dollárra nőtt.

A negyedik helyen végzett a Harry Potter-varázsvilág újabb epizódja, a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei 11,2 millió dolláros jegyárbevétellel, ezzel az észak-amerikai eredménye 134 milliósra duzzadt. A nemzetközi piacok is jól fogadták, összesen mintegy 500 millió folyt be a jegyértékesítésből.

A Fox stúdió Freddie Mercuryról szóló életrajzi filmje, a Bohém rapszódia lett a heti sikerlista ötödik helyezettje 7.9 millió dolláros jegyárbevétellel, észak-amerikai eredménye már 164,3 milliónál jár.

Egyetlen nagy, országos premier volt a csendes, ünnep utáni hétvégén, a The Possession of Hannah Grace című horror a várakozásoknak megfelelően, 6,5 millió dollárral nyitott.