Megnevezte 2018 legjobb 10 filmjét a Cahiers du Cinéma

A francia kritikusok megnevezték az év 10 legjobb filmjét, amiben több meglepetés is található.

Néhány meglepő cím azzal magyarázható, hogy egyes tavalyi hollywoodi filmek premierje idénre csúszott Franciaországban, ilyen a Fantomszál vagy A Pentagon titkai.

1. The Wild Boys (Bertrand Mandico)

2. Coincoin and the Extra-Humans (Bruno Dumont)

3. Fantomszál (Paul Thomas Anderson)

4. Gyújtogatók (Lee Chang-dong)

5. Paul Sanchez est revenu! (Patricia Mazuy)

6. A Pentagon titkai (Steven Spielberg)

7. On the Beach at Night Alone (Hong Sang-soo)

8. A ház, amit Jack épített (Lars von Trier)

9. Leto (Kirill Serebrennikov)

10. Treasure Island (Guillaume Brac)

Jelenleg a Gyújtogatók és A ház, amit Jack épített fut a magyar mozikban, utóbbiról itt írtunk.