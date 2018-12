Legjobb dokumentumfilm díjat nyert a Veteránfilm

A Legjobb Dokumentumfilm Díját nyerte el Hernáth Csaba Veteránfilm című alkotása a múlt héten rendezett Karjalai Nemzetközi Ifjúsági Filmek Fesztiválján. A két nyugalmazott második világháborús repülős tisztről szóló film december 23-tól online is megtekinthető lesz.

Az Ultra című – 2017-ben az Európai Filmdíjra is jelölt – egészestés dokumentumfilm vágó-operatőre egy budapesti villamosútja során talált hőseire 2016-ban. A Veteránfilm két különleges idős urat mutat be, akiknek gyerekkori szenvedélyük a repülés. Szentiványi János „Sminyu" (1920-2018) és Frankó Endre „Kukla" (1923) a világháború végén szolgáltak a magyar légierő legendás Puma századában. Vadászpilótaként túlélték a II. Világháború borzalmait, a szocializmus megalkuvásait, de megtalálták a helyüket a rendszerváltás utáni Magyarországon is.

A film különlegessége, hogy azt a rendező maga forgatta és vágta is. A filmben szereplő animációkat Mihályi Barbara készítette, a zenét Bognár Csaba (SABW) és a Saverne zenekar jegyzik. Hernáth Csaba filmje a SpeakEasy Project és a SpeakEasy Project Berlin koprodukciójában készült a Magyar Mecenatúra Program támogatásával. A film elkészítésében nagy segítséget nyújtott az alkotóknak

Hochstein András, a két pilóta hagyatékának gondozója, aki szintén producerként jegyzi a filmet.

A film december 23-tól lesz „on demand" megtekinthető a SpeakEasy Project Vimeo csatornáján.