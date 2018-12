Kevin Hart lesz az Oscar-gála házigazdája

Kevin Hart lesz a februári Oscar-gála házigazdája - ezt a színész maga jelentette be kedden egy Instagram-üzenetben.

Boldog vagyok, hogy végre eljött a nap, amikor én lehetek az Oscar házigazdája - írta a Központi hírszerzés és a Pofázunk és végünk című vígjátékok sztárja, hozzáfűzve, hogy régóta vágyott erre a lehetőségre.

Az Oscar-díjakat odaítélő amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey a Variety című folyóiratnak arról beszélt, hogy nagyon izgatott Hart kiválasztása miatt, kíváncsian várja, hogy a remek humorú színész hogyan szerepel a házigazda szerepében.