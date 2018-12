Mutatjuk a Golden Globe jelöltjeit

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete (HFPA) a Beverly Hilton Hotelben élő adásban jelentette be a Golden Globe-díjkategóriák jelöltjeit. A bejelentésen részt vett a szervezet elnöke, Meher Tatna és a Golden Globe nagykövete, Isan Elba is. A televíziós és mozis kategóriák jelöltjeit Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann és Christian Slater olvasta fel. A díjátadó január 6-án lesz.

A legjobb drámai filmek versenyében a Csillag születik, a Fekete Párduc, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Ha a Beale utca mesélni tudna és a Bohém rapszódia lett jelölt.

A legjobb zenés film vagy vígjáték mezőnyben a Crazy Rich Asians, a Mary Poppins visszatér, A kedvenc, a Zöld könyv és a Vice küzd a Golden Globe-díjért.

A drámai filmes színésznői mezőnyben Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (Csillag születik), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) és Rosamund Pike (A Private War) kaphat díjat. A színészek közül pedig Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternitie's Gate), Lucas Hedges (Eltörölt fiú), Rami Malek (Bohém rapszódia) és John David Washington (Csuklyások: BlacKkKlansman) lehet díjazott.

A musical vagy vígjáték filmes mezőnyben a színésznők közül Emily Blunt (Mary Poppins visszatér), Olivia Colman (A kedvenc), Constance Wu (Crazy Rich Asians), Elsie Fisher (Eighth Grade) és Charlize Theron (Pszichoanyu) a jelölt, míg a színészeknél a Vice főszerepét alakító Christian Bale, a Mary Poppins visszatér-ben szereplő Lin-Manuel Miranda, valamint Viggo Mortensen (Zöld könyv), Robert Redford (The Old Man and the Gun) és John C. Reilly (Stan & Ollie).

Íme a filmes jelöltek teljes listája:

Legjobb dráma:

Csuklyások: BlacKkKlansman

Fekete párduc

Bohém rapszódia

If Beale Street Could Talk

Csillag születik

Legjobb vígjáték vagy musical:

Crazy Rich Asians

A kedvenc

Green Book

Mary Poppins visszatér

Vice

Legjobb rendező:

Bradley Cooper, Csillag születik

Alfonso Cuaron, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, Csuklyások: BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Legjobb forgatókönyv:

Alfonso Cuaron, Roma

Deborah Davis és Tony McNamara, A kedvenc

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie: Green Book

Legjobb animáció:

Hihetetlen család 2

Kutyák szigete

Mirai - Lány a jövőből

Ralph lezúzza az netet

Pókember - Irány a Pókverzum

Legjobb külföldi film:

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Legjobb zene:

Marco Beltrami, Hang nélkül

Alexandre Desplat, Kutyák szigete

Ludwig Göransson, Fekete párduc

Justin Hurwitz, Az első ember

Marc Shaiman, Mary Poppins visszatér

Legjobb drámai színész:

Bradley Cooper, Csillag születik

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohém rapszódia

John David Washington, Csuklyások: BlacKkKlansman

Legjobb drámai színésznő:

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, Csillag születik

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Legjobb színésznő (vígjáték vagy musical):

Emily Blunt, Mary Poppins visszatér

Olivia Colman, A kedvenc

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Legjobb színész (vígjáték vagy musical):

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins visszatér

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, "The Old Man and the Gun"

John C. Reilly, Stan & Ollie

Legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams, Vice

Claire Foy, Az első ember

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, A kedvenc

Rachel Weisz, A kedvenc

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, Csuklyások: BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Legjobb eredeti betétdal:

"All the Stars," Fekete párduc

"Revelation," Boy Erased

"Girl in the Movies," Dumplin'

"Shallow," Csillag születik

"Requiem for a Private War," A Private War