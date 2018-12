Ezeknek a filmeknek a zenéje biztosan nem kap Oscar-díjat

Kizártak négy fontos nevezettet a legjobb filmzene és a legjobb eredeti betétdal Oscar-kategóriáiban. Ezek a Solo: Egy Star Wars-történet, a Green Book, a Mandy és a The Other Side of the Wind.

Az idén elhunyt izlandi Jóhann Jóhannsson gyönyörű zenét szerzett Nicholas Cage filmjéhez, a Mandy-hez, viszont kizárták, mert a film előbb volt látható VOD-on, mint mozikban.

A Solo: Egy Star Wars-történet-tel egyszerűen lekésték a nevezési határidőt, ami november 15. volt.

A Green Book zenéje nagyban épül Don Shirley zongorajátékára, azaz nem volt elég eredeti, ezért zárták ki.

Orson Welles halála után 50 évvel befejezett filmjét, a The Other Side of the Wind-et szintén azért zárták ki, mert Michel Legrand kevés eredeti zenét szerzett hozzá. A filmben van egy hosszú buli-jelenet, amiben rengeteg diegetikus zene szól, és ezeket nem ő szerezte.