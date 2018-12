Mindenki arra kíváncsi, hogyan zúzza le Ralph a netet

Változatlan maradt az észak-amerikai mozis sikerlista élmezőnye: a múlt hétvégéhez hasonlóan is animációs filmek vitték a prímet.

Az év egyik leggyengébb mozis hétvégéjén is a Ralph lezúzza a netet: Rontó Ralph 2 végzett az élen, az animációs film 16,1 millió dollárral növelte hazai bevételét, amely így három hét alatt elérte a 161 milliót.

A második helyen ezen a hétvégén is a Grincs 3D-s számítógépes animáció végzett, amelyre ötödik hetében még mindig 15,2 millió dollár értékben váltottak jegyet az Egyesült Államokban és Kanadában.A Creed 2 is megőrizte harmadik helyét 10,3 millió dolláros jegyárbevétellel.

E hétvégén is negyedik helyen végzett a Harry Potter-varázsvilág újabb epizódja, a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei, a Freddie Mercuryról szóló életrajzi film, a Bohém rapszódia pedig maradt az ötödik.

A hollywoodi mozis hétvége egyetlen említésre méltó eseménye Kínában történt, ahol a Warner Bros. szuperhősfilmje, az Aquaman vetítése elindult, és 93,6 millió dollárral felállította a DC Comics-filmek rekordját és a negyedik legnagyobb bevételt hozta az összes szuperhősfilm közül.