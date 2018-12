Mészáros Márta klasszikusát vetítik a Berlinalén

A 2019. február 7-17. között megrendezésre kerülő 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Berlinale Classics szekciója hat újonnan restaurált filmet tűz műsorra, ebből hármat most jelentettek be a szervezők. Carl Theodor Dreyer és Dominik Graf egy-egy alkotása mellett a meghívott filmek közé idén is bekerült magyar klasszikus: Mészáros Márta Örökbefogadás című filmje.