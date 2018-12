Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmje öt Európai Filmdíjat nyert

Öt kategóriában győzött Pawel Pawlikowski lengyel rendező Hidegháború című filmje az idei Európai Filmdíjon.

Az Európai Filmakadémia (EFA) szombat esti sevillai gáláján a fekete-fehérben forgatott Hidegháború című alkotás megkapta a legjobb filmért és a legjobb rendezőnek járó díjat is. Joanna Kulig kapta meg a legjobb női főszerepért járó díjat, továbbá a legjobb forgatókönyv és legjobb vágás kategóriában is ez a film vitte el a pálmát.

A legjobb férfi főszerepért járó díjat az olasz Marcello Fonte kapta meg a Dogman című filmben nyújtott alakításáért.

A brit Armando Iannuicci által rendezett Sztálin halála című alkotás a filmvígjáték kategóriában győzött.

Az animációs filmes mezőnyből a Még egy nap élet című lengyel-magyar-spanyol-német-belga koprodukció kapta az Európai Filmakadémia díját. Az alkotás a polgárháború szélén álló Angolában játszódik 1975-ben, és egy veterán újságíró, Kapuscinski szemszögéből mutatja be, hogyan áll feje tetejére a világ. A produkciót a közelmúltban a budapesti Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon is díjazták.

Az európai felfedezés-díjat a Lukas Dhont rendezésében forgatott Lány című, transznemű táncosról szóló alkotás nyerte el. Az EFA a filmművészetben elért eredményiért Ralph Fiennes brit színészt is díjazta, a spanyol Carmen Maura pedig életművéért vehetett át elismerést. Costa-Gavras görög filmrendező a filmakadémia elnökének és vezető testületének tiszteletbeli díját kapta, Konsztantinosz Kontovrakisz és Giorgosz Karnavasz görög producerek pedig az európai koprodukciós díjban részesültek.

A Európai Filmdíjak 31. díjátadó ünnepségének most először adott otthon Spanyolország. A ceremóniát a sevillai Teatro de la Maestanzában rendezték meg. A színpadot egy spanyol kávézó mintájára rendezték be, és a háttérben flamenco zene szólt. A díjazottakat az Európai Filmakadémia 3500 tagja választotta ki.