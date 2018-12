Az Amerikai Filmakadémia közzétett kilenc shortlistet, amiből kiderült, hogy nem lesz Oscar-díjas Nemes Jeles László második filmje, a Napszállta, de Tóth Barnabás rendezése, a Susotázs rajta van a rövidfilmes listán, így esélyessé vált a jelölésre. Mutatjuk a kilenc kategória shortlistjeit.

Legjobb egész estés dokumentumfilm

Charm City

Communion

Crime + Punishment

Dark Money

The Distant Barking of Dogs

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

On Her Shoulders

RBG

Shirkers

The Silence of Others

Three Identical Strangers

Won't You Be My Neighbor?

Legjobb rövid dokumentumfilm

Black Sheep

End Game

Lifeboat

Los Comandos

My Dead Dad's Porno Tapes

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

'63 Boycott

Women of the Gulag

Zion

Legjobb smink

Fekete Párduc

Bohém rapszódia

Két királynő

Stan & Ollie

Sóhajok

Vice

Legjobb idegen nyelvű film

Az átkelés madarai

A bűnös

Never Look Away

Bolti tolvajok

Ayka

Kafarnaum

Roma

Hidegháború

Gyújtogatók

Legjobb filmzene

Annihilation

Bosszúállók: Végtelen háború

The Ballad of Buster Scruggs

Fekete Párduc

BlacKkKlansman - Csuklyások

Crazy Rich Asians

Sztálin halála

Legendás állatok: Grindelwald bűnei

Az első ember

If Beale Street Could Talk

Kutyák szigete

Mary Poppins visszatér

Hang nélkül

Ready Player One

Vice

