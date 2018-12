Mutatjuk az 5+1 legjobb karácsonyi horrorfilmet - videók

Jókora blaszfémiának tűnik horrorfilmet készíteni a „szeretet ünnepéről”, de a horror zsánere a természetéből fakadóan felforgató, tabusértő, így aztán várható volt, hogy néhány rendező nem bír majd ellenállni a kísértésnek. Összeszedtük az öt legfontosabb karácsonyi horrort: van köztük egy nagy karriert befutott alműfaj, a slasher egyik prototípusa (Fekete Karácsony), fekete komédia a Reszkessetek, betörők! írójától (Szörnyecskék) egy vérbeli slasher a műfaj hőskorából (Csendes éj, halálos éj), Tim Burton morbid animációja (Karácsonyi lidércnyomás), egy egészen friss próbálkozás, a Krampusz, bónusznak pedig egy véres rövidfilm, a neten nagyot ment Treevenge.

Az első jelentős karácsonyi horrorfilm a Fekete Karácsony 1974-ből: a filmtörténészek a slasher (kaszabolós horror) egyik előfutárát látják benne, és nem is tévednek. Caelum Vatnsdal a kanadai horror történetéről írt They Came from Within című könyvéből kiderül, hogy az első vérbeli amerikai slashernek tartott Halloween nemcsak egyfajta szellemi utódja a Fekete Karácsony-nak, hanem annak tényleges folytatásaként indult.

A Fekete Karácsony rendezője, Bob Clark írt egy folytatást, de végül nem akarta elkészíteni, viszont akkoriban barátkozott össze egy bizonyos John Carpenterrel, aki elkérte tőle a projektet. Clark filmjében néhány egyetemista nőt cserkész be egy pszichopata sorozatgyilkos, éppúgy, mint később a Halloween-ben. A film tele van remek (és azóta sokszor használt) formai megoldásokkal, például gyilkos nézőpontját a kamera eleveníti meg, így aztán a néző nem látja a tettes arcát, aki bárki lehet. Képileg szépen öregedett Clark filmje, így sok szükség nem volt a 2006-os remake-re.

