Tőlük búcsúztunk 2018-ban: a filmvilág halottai

Fájóan sok nagyszerű filmest veszítettünk el 2018-ban: olyan filmek rendezői haltak meg tavaly, mint a Száll a kakukk fészkére, az Amadeus, az Alfie és Az utolsó tangó Párizsban. A címlapon éppen ennek a Bertolucci-filmnek a nyitójelenetéből mutatjuk a főszereplőt, Marlon Brandot. Meghalt a nagy sanzonénekes (és színész) Charles Aznavour a Lőj a zongoristára!-ból, Burt Reynolds a Gyilkos túrá-ból, szegényebbek lettünk a forgatókönyvíró William Goldmannel, egy éppen csúcsra érő, csak 48 évet élt zeneszerzővel, Jóhann Jóhannssonnal. A magyar filmesek is gyászoltak.

Rögtön egy Oscar-díjas színésznő halálával kezdődött az év: január 19-én halt meg Dorothy Malone. 93 éves volt, Oscar-díját még Hollywood aranykorában kapta a legjobb női mellékszerepért az 1956-ban bemutatott Szélbe írvá-ért. Szerepelt még az Elemi ösztön-ben is: ő volt az idős hölgy, akihez azért járt Sharon Stone anyagot gyűjteni, mert annak idején megölte a családját.

Egy hónappal később, február 19-én egy különösen tragikus haláleset sokkolta a filmvilágot. Jóhann Jóhannsson izlandi zeneszerző csak 48 éves volt, és drog-túladagolásban halt meg. Olyan filmek zenéjét szerezte, mint a Fogságban, a Sicario - A bérgyilkos és az Érkezés (mindet Denis Villeneuve rendezte). Oscar-díjra jelölték (a Sicario mellett) a Stephen Hawking életéről szóló A mindenség elméleté-ért, sőt még magyar kreditje is van Szász János Ópium: Egy elmebeteg nő naplója című munkáján. Posztumusz is jelent meg munkája, például a miskolci CineFesten vetített, azóta hazánkban DVD-n is megjelent, Nicolas Cage nevével fémjelzett Mandy zenéje. Ebben a filmben nagyon fontos szerepet játszik a zene, Panos Cosmatos rendező bevallottan egyfajta rockoperát akart készíteni, amit kemény metál inspirált.

Február 23-án meghalt egy Oscar- és Golden Globe-jelölt rendező: Lewis Gilbertet az Alfie-ért producerként jelölték előbbire a legjobb film kategóriában, és rendezőként utóbbira ugyanezért a filmért. Az Alfie tette sztárrá Michael Caine-t, remake-jében Jude Law játszott. Gilbert James Bond-filmek rendezőjeként is nagyot alkotott: három filmet készített a szériából, a Csak kétszer élsz címűt 1967-ben mutatták be, majd ő rendezte az 1977-es A kém, aki szeretett engem és az 1979-es a Moonraker - Holdkelte című filmeket is. 97 évet élt.

Április 13-án, 86 évesen halt meg a kétszeres Oscar-díjas nagy rendező, Milos Forman. A cseh újhullám nagy alakja odahaza olyan filmeket rendezett, mint a Fekete Péter, az Egy szöszi szerelme és a Tűz van, babám!, Hollywoodban pedig mára szintén klasszikussá vált filmekkel folytatta, amilyen a Száll a kakukk fészkére, a Hair, az Amadeus és az Ember a Holdon. Két nappal később halt meg R. Lee Ermey is, akit Stanley Kubrick fedezett fel az Acéllövedék alkalmával, amiben ő képezte ki igen brutálisan (és emlékezetesen) Matthew Modine és Vincent D'Onofrio bakáit.

Ugyanezen a napon, 88 évesen halt meg Vittorio Taviani, aki öccsével, Paolóval dolgozott együtt öt évtizedet felölelő karrierjük során. Az Apámuram című 1977-es filmjükért a legnagyobb fesztiváldíjat, a cannes-i Arany Pálmát nyerték el, az Allonsanfan pedig Marcello Mastroianni játékáról és Ennio Morricone zenéjéről emlékezetes. A Cézárnak meg kell halnia 2012-ben elnyerte a Berlinale Arany Medve-díját.

Május 5-én meghalt egy másik jelentős olasz rendező is, Ermanno Olmi, aki szintén nyert Arany Pálmát: A facipő fája című alkotása nyerte a díjat 1978-ban a cannes-i fesztiválon. A film az eltűnő paraszti világot mutatta be, és a rendező szülővárosához, Treviglióhoz közeli Bergamóban játszódik. 1988-ban pedig Velencében nyert Arany Oroszlánt A szent iszákos legendája című filmjével, amiben Rutger Hauer játszotta a főszerepet.

Május 13-án egy színésznőt veszítettünk el: Margot Kiddert, aki négy Superman-mozifilmben alakította Lois Lane-t. Olyan (jól sikerült) horrorokban is játszott, mint az ős-slasher Fekete Karácsony, a The Amityville Horror - A rettegés háza, és szerepelt Brian De Palma pazar thrillerében, a Nővérek-ben is.

Július 4-én Robby Müller operatőr halt meg, aki olyan rendezők filmjeit fotografálta, mint Tarr Béla, Jim Jarmusch, Wim Wenders és Lars von Trier. Megihlette áttételesen a Schindler listája képi világát is: mint megírtuk, a Törvénytől sújtva című Jarmusch-film fekete-fehér vizuális stílusa inspirálta Andrzej Wajda rendezőt és Allan Starski díszlettervezőt, akiknek Korczak című (Müllerrel közös) munkája aztán Steven Spielbergre volt nagy hatással. Wendersnek többek között Az amerikai barát-ot és a Párizs, Texas-t fényképezte, Jarmuschnak ő vette fel még a Mystery Train, a Halott ember, a Szellemkutya és a Kávé és cigaretta című filmeket, Von Triernek pedig a Hullámtörés-t és a Táncos a sötétben-t. Tarr Bélával egy rövidfilmet készített. A holland operatőr 78 évet élt.

Egy napra rá, 92 évesen meghalt Claude Lanzmann dokumentumfilmes, a Soá rendezője, a holokauszt egyik legfontosabb filmes krónikása. A kilenc és fél órás, 1985-ben bemutatott Soá máig az egyik legjelentősebb holokausztfilm. A rendezőtől még idén is mutattak be filmet: az Arte csatorna számára készített Négy nővér (Les quatre soeurs) a holokauszt négy női túlélőjének történetén keresztül eleveníti fel a népirtás borzalmát.

