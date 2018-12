Emma Stone és Rachel Weisz egymás ellen harcol Olivia Colman kegyeiért

Valóságos sztárparádéval érkezik 2019 februárjában a magyar mozikba A kedvenc című történelmi dráma. A 18. század elején trónra lépő Stuart Anna (Olivia Colman) udvarában játszódó kosztümös életrajzi filmben csúcsra jár a női intrika, nem kevés humorral és pajzán csábítással fűszerezve. A betegeskedő királynő kegyeiért két udvarhölgy (Rachel Weisz és Emma Stone) is verseng: a kuzinok háborújában pedig minden eszköz megengedett. A film premierje Velencében volt, ahol elnyerte a zsűri nagydíját, Olivia Colmant pedig a legjobb színésznőnek választották a rangos fesztiválon. A kedvenc azóta is számos elismerést besöpört, legutóbb 5 kategóriában jelölték Golden Globe-ra, köztük a legjobb főszereplőnő és legjobb női mellékszereplők díjára. Sokak szerint a 2019-es Oscar-gála két színésznői díjára is szereplői a legesélyesebbek. Kiváltképp Olivia Colman, akinek (szemben Weisszel és Stone-nal) még nincs Oscarja, "csak" BAFTA-díja.