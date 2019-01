Világszinten emelkedő nézőszámok, egyre erősödő kínai filmpiac. Továbbgyűrűző metoo-mozgalom és szexbotrányok. A filmvilág 2018-ban, esélyek 2019-ben.

"Hollywood még mindig a franchise bűvöletében él" - kezdtük tavalyi összefoglalónkat, és ebben a tekintetben semmi sem változott 2017-hez (tulajdonképpen az 1930-as évekhez) képest. A legnézettebb filmek idén is a képregény- és akciófilmek szériáiból kerültek ki. S bár Hollywood elszenvedett néhány csúfos bukást (ebből az egyik legfájdalmasabb és legkevésbé indokolt a Star Wars-univerzum Solo-ja volt), a Comscore elemzése szerint az észak-amerikai filmpiac 7 százalékos növekedést könyvelhet el 2018-ban, világszinten pedig 3 százalékkal nőtt az eladott mozijegyek száma.

Ez a (csak elsőre szolidnak nevezhető, de dollármilliókban mérhető) növekedés pedig alapvetően a sorfilmeknek volt köszönhető.

A legnagyobb bevételű filmek legtöbbje ugyanis franchise-mozi volt. A toplista élén a Bosszúállók: Végtelen háború áll 2 milliárd dollár fölötti eredménnyel (eddig egészen pontosan: 2 048 709 917 dollár, ami mintegy 584 milliárd forintnak felel meg). A második helyezett Fekete Párduc 1,347 milliárd, a harmadik Jurassic World: Bukott birodalom 1,305 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el. A top10-ben egyedül a 668 millió dollárnyit összehozó (a 2018-as összesített listán nyolcadik) Bohém rapszódia nem kapcsolható mozis franchise-hoz, de ha számításba vesszük, hogy a Queen manapság sokkal inkább üzlet, mint zenekar, akkor voltaképp a zenés életrajzi film is egy hatalmas gépezet része, még ha nem is akkoráé, mint a Marvel-univerzum, ami a legsikeresebb 10 film felét delegálta a 2018-as toplistára (az első két helyezett mellett még a Venom, a Deadpool 2 és A Hangya és a Darázs; hozzátéve, hogy a két "antihősfilmet" nem a Marvel felett bábáskodó Disney, hanem a Sony és a Fox gyártotta).

Az év végén is egy képregényfilm vitte világszerte a legtöbb nézőt a moziba, ráadásul nagy az esély rá, hogy a DC-moziverzumhoz tartozó Aquaman az év utolsó napjaiban megszerzi a toplistás helyezést (jelenleg kevesebb mint 20 millió dollárral van lemaradva a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei-től; egyébként mindkettő mögött a Warner áll).

Azért visszafogott meglepetésekben sem volt hiány: ritkaságszámba megy ugyanis, hogy egy animációs film felkerüljön a legsikeresebb 5 közé. A hihetetlen család 2. (ismét egy folytatás...) 1,242 milliárd dolláros bevételével a negyedik lett 2018-ban, és a Pixar stúdió lett az első animációs műhely, amelynek három filmje is átlépte a bűvös milliárdos bevételi álomhatárt (a másik kettő: Toy Story 3, Szenilla nyomában). Sőt, a Brad Bird rendezte rajzfilm minden idők legnagyobb amerikai bevételű filmjeinek listáján a kilencedik, és vezeti a legnagyobb animációs kasszasikerek összesített listáját.

Vigyázó szemetek Kínára vessétek

A hollywoodi filmipar óriási bevételeit régóta nem a hazai, hanem a világpiacról szerzi. A 2018-as felhozatal legsikeresebb filmjei közül egyedül a Fekete Párduc ért el kimagasló eredményt hazájában: bevételei 52 százalékát az amerikai piacon szerezte. A többi kilenc alkotás inkább a nemzetközi forgalmazásban volt sikeres, a legtöbb toplistás film bevételének mintegy kétharmada jött a világpiacról (a Fekete párduc-hoz hasonlóan még A hihetetlen család 2. forgalmazása volt sikeres Észak-Amerikában, ahonnan bevételei 49 százaléka származik).

A nemzetközi piac legerősebb motorja idén az USA mellett Kína volt. Olyannyira, hogy 2018 első negyedévében a kínai forgalmazás történelmi rekordot könyvelhetett el: először történt meg ugyanis, hogy Kína boxoffice eredményei verték az észak-amerikait. Az év első hónapjában Kínában 3.17 milliárd, míg Észak-Amerikában 2,89 milliárd dollár értékű volt a moziforgalmazás összbevétele.

A kínai mozipiac megerősödése azonban nem feltétlenül jelenti a hollywoodi filmek ázsiai sikerét: a kínai mozikban ugyanis a hazai alkotások uralkodnak. A február közepén bemutatott, idei legnépszerűbb kínai film, az Operation Red Sea című háborús eposz például rögtön a második lett minden idők legnagyobb kínai mozisikerei között (az első 5 helyen csak kínai film található, ebből hármat idén mutattak be), és 13. a 2018-as világpiaci ranglistán.

A 2018-as kínai boxoffice rangsor első négy helyén is hazai film áll, a Bosszúállók: Végtelen háború csak az ötödik, igaz 360 millió dolláros kínai eredménye a film összbevételének 17 százalékát hozta. Hasonlóan sokat köszönhet összeredményeit tekintve a kínai moziknak a Venom, a Jurassic World: Bukott birodalom és az Aquaman is.

Fantasztikus díjesők és díjesélyek

A hollywoodi franchise gyár sikeresebb alkotásai szerencsére nem rekednek meg a rajongók kiszolgálásánál, például az új Bosszúállók és a Fekete Párduc is többet adott egy egyszerű képregényfilmnél, s főleg utóbbi februári menetelése késztetett több Oscar-szónokot arra, hogy az idei gálán megágyazzon annak, hogy a film 2019-ben díjat kapjon. Feltehetőleg az amerikai filmakadémia is épp a franchise sikerek miatt kacérkodott annak gondolatával, hogy külön díjkategóriát vezessen be a népszerű filmeknek.

Az ötlet elvetésével még nem feltétlenül csökkentek a Fekete Párduc esélyei a 2019-es díjgálákon: a Golden Globe-on három kategóriában (köztük a legjobb drámaként) jelölték, és az Oscar-nominációk szempontjából cseppet sem elhanyagolható, hogy több amerikai kritikusszervezet is elismerte erényeit, illetve, hogy az Amerikai Filmintézet beválasztotta az év filmjei közé.

A Disney szerencséjére a díjgálákon már 2018-ban egy, a populáris műfajok felé kacsintgató film törte az utat a közönségbarát filmek előtt: Guillermo del Toro A víz érintése című fantasztikus meséje a Golden Globe-on a legjobb rendező és zeneszerző díját kapta meg, besöpört négy Oscart (legjobb rendező, legjobb film, legjobb zene és díszlet), illetve három BAFTA-díjat.

Ezzel a Fekete Párduc is szóba kerülhetett a 2019-es Oscar-esélyesek között, hiszen ha egy olyan történet nyerhetett, amelyben egy siketnéma takarítónő és egy halember egymásba szeretnek egy titkos amerikai laboratóriumban, akkor miért ne kaphatna fontos díjakat a Marvel-hős, Wakanda királya...

A Disney persze nem elégedett meg azzal, hogy már a 2018-as ceremónián többen méltatták a Fekete Párduc kiválóságát, azaz, hogy fantasztikus módon erősíti az afroamerikaiak Amerika-tudatát. A Disney fontolóra véve, hogy a februári bemutató egy évvel megelőzi a 2019-es gálát, idén ősszel újult erővel igyekeztek ismét köztudatba hozni a filmet, elsősorban az akadémiai szavazókat megcélozva. Túl az ajándéktárgyak szokásos dömpingjén, hálaadás idején például ingyenes vetítéseket tartottak, elsősorban art mozikban, és egyre többet hangoztatták, hogy a filmet rendező Ryan Cooglernek független és művészmozis múltja van (ő rendezte A megálló című fekete filmet is). Hogy ez a stratégia mennyire sikeres, az már csak 2019-ben derül ki.

