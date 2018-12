Óriási sikerrel kezdődött az év: Oscar-díjra jelölték a Testről és lélekről-t, majd Kovács István Bronz Diák Oscarral kitüntetett Ostrom című munkájának köszönhetően 22 év után az amerikai filmakadémia ismét magyar diplomafilmet díjazott. Több A-kategóriás fesztiválon, így Cannes-ban, Velencében és Karlovy Varyban is elismerték a magyar filmeket, amelyekre több mint 750 ezer magyar néző volt kíváncsi. Sőt, ha hozzávesszük a 2017 végén bemutatott alkotásokat, amelyek az idei év első pár hónapjában még 100 ezer nézőt érdekeltek, akkor a magyar filmek iránti hazai érdeklődés idén is erős volt, még ha valamivel alatta is maradt a tavalyi szenzációs, milliós össznézőszámnak. A magyar filmekre 2018-ban sem lehetett panasz.

Tavaly a Kincsem 456 ezer hazai nézőt csábított a mozikba, idén szintén Herendi Gábor rendezése, a Valami Amerika 3. volt a legnépszerűbb a magyar filmek között, összesen 369 943 nézőt érdekelt. A másik nézőcsalogató vígjátékot, Goda Krisztina BÚÉK-ját az év végén mutatták be. Szinte biztos, hogy összlátogatószáma felfelé húzza majd a 2019-es statisztikákat, ahogy a tavaly novemberben bemutatott A Viszkis össznézőszámából (327 677) is több mint 60 ezer 2018 első három hónapjából származik.

A 2018-ban bemutatott teljes mezőny top10-be is bekerülő (8.) Valami Amerika 3. és a BÚÉK sikeréből is jól látszik, hogy a szórakoztató magyar filmek iránt töretlen az érdeklődés. De az olyan komoly és esztétizáló filmeket, mint amilyen a Napszállta is megnézte mintegy 50 ezer hazai néző.

S ha már komolyság és esztétika: idén sorjáztak a szerzői filmek, amelyek rendre fontos fesztivál-elismerésben részesültek. Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje Cannes-ban a Kritikusok Hetén elnyerte a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől (FIPRESCI) a legjobb elsőfilm díját, majd a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját. A film főszereplőnőjét, Szamosi Zsófit a kassai, kairói és szarajevói fesztiválokon is a legjobb színésznőnek választották.

Ugyancsak óriási fesztiválsiker volt a Virágyvölgy. Csuja László bemutatkozó nagyjátékfilmje elnyerte a zsűri különdíját Közép-Európa egyetlen A-kategóriás fesztiválján, a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál East of the West szekciójában. A Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a FIPRESCI választotta a legjobb filmnek.

Bogdán Árpád, a Berlinale Panorama szekciójában bemutatkozó Genezis című alkotását Szófiában, Valenciában és Starnbergben díjazták. A Lajkó - Cigány az űrben Triesztben kapott közönségdíjat, a december végén a magyar mozikban elstartolt Rossz versek Torinóban kapott (egyebek mellett) Scuola Holden díjat a legjobb forgatókönyvért. Az X – A rendszerből törölve a braunschweigi fesztiválról távozott fődíjjal...

Szilágyi Zsófia és Csuja László filmjeit a Filmalap elsőfilmeseknek létrehozott Inkubátor Programjában támogatták.

Nemes Jeles László 2016-ban Oscar-díjat és Golden Globe-ot nyert első nagyjátékfilmjével, második egész estés alkotása, a Napszállta világpremierje Velencében volt, ahonnan a FIPRESCI díjával távozott.

A Napszállta volt a hivatalos magyar nevezés a 2019-es Oscarra is, végül nem került be a 9-es szűkített listára. 2018-ban Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című filmjének sikeréért izgulhattunk, s bár nem nyerte el a legjobb idegen nyelvű film díját, önmagában az óriási siker, hogy egymást követő három évben volt magyar jelenlét a legtöbbre tartott díjátadón (ráadásul két díjjal: Saul fia és Mindenki). Sőt, az amerikai filmakadémia elismerése idén sem maradt el: 22 év év után ismét magyar diplomafilmet díjaztak.

Kovács István a Filmalap támogatásával készült Ostrom című rövidfilmje Bronz Diák Oscar-díjat nyert.

Egy másik rövidfilm, Tóth Barnabás Susotázs című alkotása pedig felkerült a 2019-es Oscar kisfilmes shortlistjére, januárban derül ki, ott lesz-e az öt jelölt között. Azaz, könnyen lehet, hogy egymás utáni négy évben négyszer kap magyar film Oscar-jelölést.

Ugyancsak 2019 elején tudjuk meg, hogy Milorad Krstic Bukarestben és Sevillaban is díjazott, egy sor rangos szakmai elismerésre jelölt egész estés rajzfilmje, a Ruben Brandt, a gyűjtő esélyes-e a legjobb animációs film Oscar-díjára.

Persze, már önmagában az siker, hogy a magyar animáció forgalmazási jogait az amerikai vezető disztirbutor Sony Pictures Classics (SPC) vette meg. Szintén a SPC szerezte meg a Napszállta tengerentúli forgalmazási jogait is. A Filmalap értékesítési részlege, a HNFF World Sales októberi beszámolója szerint kifejezetten sikeres a magyar filmek amerikai szereplése, kiemelkedő sikereket ért el például Török Ferenc 1945 című történelmi filmje, mintegy 1 millió dolláros jegyár-bevételével.

A Filmalap tíz újonnan restaurált magyar filmklasszikus forgalmazási jogait is értékesítette Észak-Amerikára, a filmeket a Kino Lorber vásárolta meg. A megállapodásnak köszönhetően Enyedi Ildikó, Jancsó Miklós és Szabó István klasszikus alkotásai teljeskörűen felújítva térhetnek vissza az amerikai mozivásznakra és képernyőkre.

És ha már Szabó István: az Oscar-díjas rendező 8 év után ősszel ismét játékfilmet forgatott, a Zárójelentés című filmjének operatőre Koltai Lajos, a főszereplő pedig az Oscar-díjra is jelölt nagy osztrák színész, az egykori Mephisto, Redl ezredes, Hanussen: Klaus Maria Brandauer.