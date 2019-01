James Wan szerint botrány, hogy az Aquaman nem kap Oscart az effektjeiért

James Wan ki van akadva, amiért az Aquaman nem került fel a legjobb vizuális effektekért járó Oscar-várományosok rövidített 10-es listájára.

Szerinte a speciális effektusokat készítő csapata

csupa meg nem énekelt hős,

az pedig "szégyen", hogy a film nincs ott a listán.

A listára ezek a filmek kerültek fel:

A Hangya és a Darázs

Bosszúállók: Végtelen háború

Fekete Párduc

Barátom, Róbert Gida

Az első ember

Jurassic World: Bukott birodalom

Mary Poppins visszatér

Ready Player One

Solo: Egy Star Wars-történet

Welcome to Marwen