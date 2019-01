Tavaly is több mint 1 millióan néztek magyar filmeket a hazai mozikban

2018-ban is több mint 1 millióan néztek magyar filmeket a hazai mozikban. A hazai alkotások nézettsége az országos elérésű televíziókban meghaladta a 26 milliót a tavalyi évben.

2017-et követően 2018-ban is túllépte az 1 milliót a hazai filmek nézettsége a magyar mozikban. A legnagyobb siker Herendi Gábor Valami Amerika 3 című vígjátéka volt, melyre több mint 372 ezren váltottak jegyet. A decemberben bemutatott, Goda Kriszta rendezésben készült BÚÉK című film mindössze három hét alatt mintegy 160 ezer nézőt csábított a mozikba. Nagypál Orsi első mozifilmjét, a Nyitva című párkapcsolati dramedy-t is több mint 54 ezren nézték meg. Az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszálltá-ját közel 50 ezren tekintették meg a hazai mozikban. Jelentős siker volt Ujj Mészáros Károly thrillere, az X – A rendszerből törölve, Lengyel Balázs első mozifilmje, a Lajkó – Cigány az űrben című szatíra és Milorad Krstic akció-thrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő.

A 2017-ben bemutatott filmek közül 2018-ban is jelentős nézettséget ért még el A Viszkis című Antal Nimród-film (327 ezer nézőből 2018-ban 57 ezer) és a Berlinale Arany Medve díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről című Enyedi Ildikó-film (138 ezer nézőből 2018-ban 47 ezer).

A Filmalap által indított digitalizálási és filmfelújítási programnak köszönhetőn számos régi magyar klasszikus is újra moziforgalmazásba került 2018-ban, köztük Az én XX. századom című első Enyedi Ildikó-film, Várkonyi Zoltán klasszikusa az Egri csillagok, Bacsó Péter kultfilmje A tanú. A régi magyar filmek őssznézettsége a mozikban tavaly meghaladta a 45 ezret.

Az országos elérésű televíziókban is kiemelkedő érdeklődés övezte a klasszikus és az új magyar filmalkotásokat is. A tévék nyilvántartása szerint 2018-ban a magyar mozifilmek össznézettsége meghaladta a 26 milliót. Kiemelkedő eredményt értek el A Viszkis, a Pappa Pia, a Valami Amerika 3, a Coming out, A martfűi rém és a Dumapárbaj című, Filmalap támogatással készült magyar alkotások.