Nézze meg premier előtt, hogyan lett legenda Bud Spencer!

Február 28-tól érkezik a magyar mozikba Király Levente Piedone nyomában - Bővített moziváltozat című dokumentumfilmje, amely a legelső átfogó portréfilm Bud Spencerről. A több mint négy éven át, öt országban és negyvenöt közreműködővel forgatott film a legendás sportoló és színész teljes életművét a nézők elé tárja, és személyiségének eddig kevéssé ismert oldalát is bemutatja. Aki kíváncsi a a magyarok kedvenc pofonosztójáról szóló magyar dokumentumfilmre, annak csak egy kérdésre kell helyesen válaszolnia, és páros jegyet nyerhet a film premier előtti vetítésére.

Carlo Pedersoli, akit színészként, Bud Spencer néven ismert meg a világ, 2016 júniusa óta már nincs köztünk, idén lenne 90 éves. Önálló és Terence Hillel közös, kultikussá vált filmjein nemcsak idehaza, de Európa-szerte immár három generáció nőtt fel, ám a színészlegenda mögötti embert csak nagyon kevesen ismerik. Ezt a hiányt pótolja Király Levente alkotása, a Piedone nyomában című portréfilm kibővített, másfél órás moziváltozata, amely sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Carlo Pedersoli sokrétű munkásságát. Pedersoli ugyanis elképesztő életutat járt be.Olasz úszóbajnokként két olimpián is részt vett, emellett birkózó, bokszoló, rögbijátékos, autóversenyző, pilóta, író, dalszerző, egyetemi oktató, politikus, békenagykövet, feltaláló és gyerekruha-tervező is volt.

A film előzetese itt látható:

