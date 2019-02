Oscar-díj: a Zöld könyv lett a legjobb film, mégis a Roma az igazi nyertes

91. alkalommal rendezte meg az amerikai filmakadémia a 2018-as év legjobb filmjeit és filmeseit díjazó Oscar-gálát, harminc év után házigazda nélkül. A Los Angeles-i Dolby Színházban tartott díjátadón 24 kategóriában hirdették ki a győzteseket: a legtöbb jelölést A kedvenc és a Roma kapta (10-10), utóbbit a legjobb film és a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában is jelölték. Az Oscar története során még nem volt példa arra, hogy idegen nyelvű film nyerte volna a legjobb filmnek járó elismerést, és ez a Romá-nak sem sikerült. Mégis Oscar-történelmet írt.

Alfonso Cuarón a Romá-val ugyanis megszerezte az 1969 óta 9 alkalommal jelölt mexikói film számára az első díjat a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, emellett ő lett az idei gálán a legjobb rendező és a legjobb operatőr is. Emellett ez a 3 díj nagy siker a filmet támogató Netflix számára is, eddig ugyanis csak dokumentumfilmes Oscaroknak örülhettek a streaming szolgáltatónál.

Cuarón számára pedig alkotóként is óriási elismerés, hogy második rendezői Oscarja és vágói díja mellé (mindkettő a Gravitáció-ért) most odateheti az operatőri aranyszobrot is (plusz másodszor jelölték forgatókönyvíróként), vagyis minden szempontból egyetemes filmalkotónak mondhatja magát.

Talán várható is volt, hogy miután kihirdették a Roma győzelmét a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, nem fogja elhozni a fődíjat. Korábban csak egyszer jelöltek ennyire sok Oscar-díjra idegen nyelvű alkotást, amely szintén ott volt a legjobb film esélyesei között: Ang Lee Tigris és sárkány című vu-hsziáját 2001-ben szintén 10 kategóriában jelölték, amiből 4 díjat (legjobb idegen nyelvű film, operatőr, látványtervezés és eredeti dal) el is nyert.

Ang Leehez hasonlóan Cuarónnak is "be kellett érnie" az idegen nyelvű film díjával, mert a fődíjat Peter Farrelly Zöld könyv című alkotása nyerte. Szintén Farrelly filmje hozta el a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb férfi mellékszereplő díját. A Romá-hoz hasonlóan szintén 10 Oscarra jelölt A kedvenc viszont csupán egyetlen díjat kapott: Olivia Colman lett a legjobb színésznő.

A legtöbb díjat pedig a Bohém rapszódia kapta: 5 jelöléséből 4-et váltott díjra, ezek közül Rami Malek színészi Oscarja szinte biztos volt.

S ha már zenés film: Lady Gaga a legjobb betétdalért kapott Oscart, a legjobb filmzenét pedig Ludwig Göransson írta a Fekete Párduc-hoz, ami a Romá-hoz és a Zöld könyv-höz hasonlóan 3 Oscart vihetett haza.

A gála egyik legnagyobb veszteseként mégsem A kedvenc-et emlegetik, hanem épp az Olivia Colmannel egy kategóriában versenyző Glenn Close-t, akinek hetedszer sem sikerült Oscart nyernie.

Bár idén nem került magyar alkotás a jelöltek közé, mégis volt magyar érdekeltségű díj: az apai ágon magyar származású Elizabeth Chai Vasarhelyi dokumentumfilmje, a hegymászós Free Solo el is hozta a kategória Oscar-díját.

Az összes díjazott listája:

Legjobb film: Zöld könyv

Legjobb rendező: Alfonso Cuarón

Legjobb színésznő: Olivia Colman

Legjobb színész: Rami Malek

Legjobb női mellékszereplő: Regina King

Legjobb férfi mellékszereplő: Mahershala Ali

Legjobb idegen nyelvű film: Roma

Legjobb eredeti forgatókönyv: Zöld könyv (Nick Vallelonga, Brian Currie és Peter Farrelly)

Legjobb adaptált forgatókönyv: Csuklyások – BlacKkKlansman (Charlie Wachtel és David Rabinowitz, valamint Kevin Willmott és Spike Lee)

Legjobb operatőr: Alfonso Cuarón

Legjobb animációs film: Pókember: Irány a Pókverzum!

Legjobb dokumentumfilm: Free Solo

Legjobb rövid dokumentumfilm: Period. End of Sentence.

Legjobb élőszereplős rövidfilm: Skin

Legjobb animációs rövidfilm: Bao

Legjobb eredeti filmzene: Ludwig Göransson

Legjobb eredeti betétdal: Shallow a Csillag születik c. filmből (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando és Andrew Wyatt)

Legjobb hangkeverés: Bohém rapszódia

Legjobb hangvágás: Bohém rapszódia

Legjobb látványtervezés: Fekete Párduc

Legjobb smink: Az alelnök

Legjobb jelmez: Fekete Párduc

Legjobb vágás: Bohém rapszódia (John Ottman)

Legjobb vizuális effektek: Az első ember