Elton John duettet adott a Taron Egertonnal, aki a popsztárt alakítja a Rocketman című életrajzi filmben. A Tiny Dancer című slágert adták elő John Oscar-közvetítéssel egybekötött buliján.

A film reklámkampánya már korábban is hangsúlyozta, hogy Egerton maga énekel a filmben, ő és Dexter Fletcher rendező pedig nem csak azért örülhettek a Bohém rapszódia négy Oscar-díjának, mert a rendező fejezte be a film forgatását Bryan Singer menesztése után, de azért is, mert a Queen-mozi sikere nagy lendületet adhat a zenés életrajzi filmeknek.

A Rocketman június 6-án érkezik a magyar mozikba.