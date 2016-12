Jennifer Lawrence első szexjelenetéért nem törték magukat az amerikaiak

A karácsony előtt Amerikában bemutatott filmek közül alulteljesített Jennifer Lawrence űrrománca és az Assassin's Creed című akciófilm, az Énekelj! készítői viszont pezsgőt bonthattak. Továbbra is hasít a Zsivány Egyes, bombasikernek ígérkezik a Kaliforniai álom, Ben Afflecknek azonban nincs oka örülni.

Az év utolsó másfél hete mozilátogatás szempontjából különösen erős időszaknak számít Amerikában, az idén négy nagyobb szabású produkciót küldtek harcba sok moziban, és hét másik, jellemzően Oscar-várományos alkotást kezdtek el vetíteni néhány vásznon a karácsony előtti napokban. Nézzük, melyik vérzett el közülük, és melyik találta meg a közönségét! (Cikkünkben a múlt péntek és az e hét hétfő közötti időszakot vizsgáltuk.)

Chris Pratt és Jennifer Lawrence az Utazók című filmben Forrás: InterCom

Az Utazók nyitóhévégi eredménye azt a kérdést volt hivatott eldönteni, hogy Hollywood két legfelkapottabb fiatal sztárja, Jennifer Lawrence és Chris Pratt akkor is be tudja-e rántani nagy számban az embereket a mozikba, ha nem egy jól bejáratott franchise újabb epizódjában szerepelnek (a színésznőnek ilyen Az éhezők viadala és az X-Men-sorozat, a színésznek pedig A galaxis őrzői és a Jurassic World). Most úgy tűnik, hogy nem tudják. Négy nap alatt mindössze 23,1 milliót gyűjtött be a 110 millió dolláros költségvetéssel készült romantikus sci-fi, annak ellenére, hogy Lawrence ebben a filmben vállalt életében először szexjelenetet, és a reklámkampány előszeretettel mutogatta a színésznő fürdőruhás bájait is.

Michael Fassbender az Assassin's Creed című filmben Forrás: InterCom

Az Utazók-nál is többe került (125 millió dollár), és még jobban leszerepelt az Assassin's Creed című népszerű videójáték filmadaptációja. A középkorban akciózó Michael Fassbenderre csak mérsékelten voltan kíváncsiak az amerikaiak, 15 millió dollár értékben fogytak rá a jegyek.

A toplistát továbbra is a Zsivány Egyes vezeti, az első különálló Star Wars-film bevétele 96 millióval gyarapodott a hétvégén, és kedd éjszakával bezárólag már 358,7 milliónál tart. A Halálcsillag terveinek megszerzéséről szóló háborús film iránti érdeklődés egy picivel kevésbé csökkent, mint tavaly Az ébredő Erő esetében, de a hetedik epizód jóval izmosabban indult, és a második hétvégéjét már 540 milliós amerikai összbevétellel zárta.

Felicity Jones és Diego Luna a Zsivány Egyes című filmben Forrás: Fórum Hungary

Az összehasonlítás nem teljesen fair, hiszen Az ébredő Erő tíz ínséges Star Wars-mentes évnek vetett végett, illetve olyan jól ismert figurák tűntek fel benne fontos szerepben, mint Han Solo és Leia hercegnő. A Zsivány Egyes teljesítménye több, mint tisztességes, és nagy eséllyel pár héten belül a 2016-ban bemutatott filmek legsikeresebbikévé fog válni (ehhez a Szenilla nyomában 486,2 milliójánál kell többet összeszednie).

Pompás évet zárt a Gru-filmekért és a Minyonok-ért felelős Illumination Entertainment is. A júliusban bemutatott A kis kedvencek titkos élete 368,3 millióval az animációs stúdió eddigi legtöbbet hozó filmje Amerikában, a múlt szerdán mozikba küldött új alkotásuk, az Énekelj! pedig hat nap alatt gyűjtötte be a 75 milliós gyártási költségét, és már 108,7 milliónál tart.

Énekelj! Forrás: UIP Dunafilm

A százmilliós szuperprodukciók és családi rajzfilmek mellett a karácsonyi felhozatalban mindig megjelenik egy vígjáték is, ami csendben elkúszhat akár 150 millióig is, mint tette azt két évvel ezelőtt a Megjött apuci. Az idén ez a szerep a James Francót és Bryan Cranstont felvonultató Miért pont ő? című komédiának jutott, de a 16,7 milliós nyitóhétvégéje 22 millióval maradt el attól, ami Mark Wahlberg és Will Farrell párosának összejött.

Bryan Cranston és James Franco a Miért pont ő? című filmben Forrás: InterCom

Mielőtt rátérnénk a frissen érkezett díjhajhász filmekre, vessünk egy pillantást a Kaliforniai álom számaira. Ryan Gosling és Emma Stone varázslatos musicalje még mindig csak 734 moziban fut (azaz kevesebb, mint negyedannyiban, mint az Assassasin's Creed például), de az összbevétele már 22,2 milliónál tart.

Az elemzők szerint, ha kitart a lendülete, a jövő évi Oscar fődíjára leginkább esélyes film akár elmehet 120-150 millióig is, ami elképesztő eredmény lenne egy mindössze 30 millióból készült musicaltől.

Emma Stone és Ryan Gosling a Kaliforniai álom című filmben Forrás: Freeman Film

A díjszezonra időzített, néhány moziban megfuttatott presztizsfilmek közül egyik sem bizonyult még kiugróan sikeresnek. A legjobb vetítési átlagot (45 ezer dollár) Scorsese Némaság-a produkálta a hétvégén, de senki nem számít arra, hogy ez a közel háromórás, a hit elvesztésének kérdésével foglalkozó, nézőbüntetően komótos alkotásból egy újabb A Wall Street farkasa lesz.

Liam Neeson a Némaság című filmben Forrás: Freeman Film

Relatíve erősen indult az afroamerikai NASA-alkalmazottakról szóló A számolás joga, illetve a pár évvel ezelőtti bostoni robbantás elkövetői utáni nyomozást feldolgozó Patriots Day is, azonban egy hétvége után már világosan látszik, hogy Ben Affleck legújabb rendezése nem fogja tudni megismételni az Oscar-fődíjig és 136 millió dolláros összbevételig menetelő Az Argo-akció bravúrját.

Zoe Saldana és Ben Affleck Az éjszaka törvénye című filmben Forrás: InterCom

A 65 millióból készült, négy moziban bemutatott Az éjszaka törvénye című gengszterfilmre sokkal nagyobb mértékben kellett volna ráugraniuk a nézőknek, ahhoz, hogy esélye legyen a jelenlegi, iszonyatosan túlzsúfolt piacon, mint azt a 14 ezer dolláros vetítési átlaga mutatja. A filmet a kritikusok is fanyalogva fogadták, az eddigi négy Affleck rendezés közül messze ez érte el a legrosszabb eredményt a recenciókat összegző Rotten Tomatoes nevű site-on.

Ben Affleck rendezései a Rotten Tomatoeson Az éjszaka törvénye (2016) - 39 százalék

Az Argo-akció (2012) - 96 százalék

Tolvajok városa (2010) - 94 százalék

Hideg nyomon (2007) - 94 százalék

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet (96 / 358,7)

2. Énekelj! (56 / 108,7)

3. Utazók (23,1 / 40,6)

4. Miért pont ő? (16,7 / 21,8)

5. Assassin's Creed (15 / 28,5)

6. Fences (11,3 / 17,3)

7. Vaiana (10,4 / 194,9)

8. Kaliforniai álom (9,7 / 22,2)

9. Hivatali karácsony (7,2 / 45,3)

10. Váratlan szépség (7 / 20,3)