Robert De Niro csúnyán leszerepelt komédiásként

Robert De Niro óriásit bukott az amerikai mozikban legújabb filmjével, a The Comedian-nel. A vígjátékban egy idős stand-up komikust alakít a legendás színész, akinek elege van abból, hogy egy régi tévésorozat miatt mindörökre beskatulyázta őt a közönség. Ősszel még azt pedzegették, hogy akár Oscar-esélyes is lehet a film, a negatív kritikák azonban hamar szertefoszlatták ezeket az álmokat, a gyászosan alacsony hétvégi mozibevétel pedig azt is eldöntötte, hogy pénzügyileg is bukás lesz a The Comedian.

Robert De Niro a The Comedian című filmben Forrás: Mongrel Media

A filmet 848 moziban mutatták be a tengerentúlon, és mindössze 1,1 millió dollárt tudott összekaparni. De Niro legutóbbi vígjátéka, a Nagyfater elszabadul szintén megkapta a magáét a kritikusoktól, a közönség viszont vevő volt a film prosztó humorára: 2900 moziban kezdték el vetíteni, és három nap alatt 11 milliót szedett össze. A The Comedian-ban Harvey Keitel, Danny DeVito, Charles Grodin és Leslie Mann is felbukkan, jobb filmet érdemelt volna ez az illusztris színészgárda.

A Széttörve harmadik hete a legnépszerűbb film Amerikában, elsőségét egy másik horrorral, a Körök-kel szemben tartotta meg. A Kör óriási sikert aratott 2002-ben, 15 millióval nyitott, a második hétvégéjén 18 milliót gyűjtött, végül összesen 128 millióval fejezte be a mozis pályafutását.

Hasonlóan erős kifutásra nincs esélye a 13 millióval indító Körök-nek. A negatív kritikai visszhang és a csalódott nézői reakciók azt vetítik előre, hogy jövő hétvégén minimum feleződni fog a bevétel, majd hamar eltűnik a mozik műsoráról ez a későn jött, még félelmetesnek sem mondható folytatás.

Aimee Teegarden a Körök című filmben Forrás: UIP Dunafilm

A legjobb tízbe a Körök-ön kívül még egy premierfilm tudta beverekedni magát, a Britt Robertson és Asa Butterfield főszereplésével készült, The Space Between Us című tinirománc 3,8 millió dollárral rajtolt el.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Széttörve ($14,6 / $98,7)

2. Körök ($13 / $13)

3. Egy kutya négy élete ($10,8 / $32,9)

4. A számolás joga ($10,1 / $119,4)

5. Kaliforniai álom ($7,5 / $118,3)

6. A Kaptár: Utolsó fejezet ($4,5 / $21,9)

7. Énekelj! ($4,1 / $262,9)

8. Oroszlán ($4,1 / $24,7)

9. The Space Between Us ($3,8 / $3,8)

10. xXx: Újra akcióban ($3,7 / $40)