Rég nem látott tömegben tódultak a magyarok a Kincsemre

Ismét Kincsem a magyarok kedvenc lova, a Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével készült romantikus kalandfilm vetítéseire akkora tömeg csődült össze, hogy új termeket kellett nyitni. Tizenegy éve nem nyitott ilyen jól magyar film a mozikban.

Nagy kérdés volt a Kincsem-mel kapcsolatban, hogy minden idők legdrágább magyar filmje a nézőszámok tekintetében is kiugró eredményt tud-e majd felmutatni. A hétvége folyamán világosan kiderült, hogy Herendi Gábor és a Filmalap jó lóra tett, öt nap leforgása alatt 72 089 ember ült be a romantikus kalandfilmre.

A Kincsem ezzel az eredménnyel simán a Vajna-korszak legjobban nyitó filmjévé vált (eddig az Argo 2-é volt ez a cím), de a rendszerváltás óta is csak négy magyar filmre (A miniszter félrelép-re, az Üvegtigris 2-re, a szintén Herendi által rendezett Magyar vándor-ra, illetve a Szabadság, szerelem-re) ültek be ennél többen a bemutató utáni első hétvégén.

A legjobban nyitó magyar filmek a rendszerváltás óta:

A miniszter félrelép (1997) - 144 000 néző Üvegtigris 2 (2006) - 114 055 néző Magyar vándor (2004) - 79 566 néző Szabadság, szerelem (2006) - 72 832 néző Kincsem (2017) - 72 089 néző Sorstalanság (2005) - 59 881 néző Macskafogó II: A sátán macskája (2007) - 54 000 néző 9 1/2 randi (2008) - 49 403 néző Valami Amerika 2 (2008) - 48 158 néző Üvegtigris 3 (2010) - 47 749 néző S.O.S. szerelem! (2007) - 46 055 néző Egy szoknya, egy nadrág (2005) - 42 056 néző Argo 2 (2015) - 40 287 néző Made in Hungaria (2009) - 39 244 néző Csak szex és más semmi (2005) - 34 370 néző

Ügyes húzásnak bizonyult, hogy a Kincsem-et nem a szokásos módon, csütörtökön indították útjára, hanem egy nappal korábban, március 15-én mutatták be. Az ünnepnapon máris több mint tízezer ember ült be a hazaszeretet témáját is megpendítő filmre. Később sem lanyhult az érdeklődés, hiába vetítették a filmet rengeteg moziteremben, szám szerint 81-ben, szombaton a Fórum Hungary vezérigazgatója, Farkas Sándor arról számolt be, hogy sok helyen telt házzal fut a film, így új termeket kellett nyitni a budapesti Westendben, az Allee-ban és az Arénában, illetve a győri plázamoziban.

A Kincsem közönségfilmnek készült, és erre a címkére már rögtön az első hétvégén rászolgált. A magyarokat felcsigázta, hogy az előzetes a romantika és a kaland könnyen fogyasztható elegyével hívogatott, kíváncsiak voltak arra, milyen az, ha egy hazai film a hollywoodi látványvilág nyomába ered, és úgy tűnik, az anakronisztikus kikacsintások – a Mizu című dal beemelése például – is jól sültek el.

A filmhez még az időjárás is kegyes volt, szombaton szinte egész nap esett az eső, vagyis tökéletes volt az idő egy beltéri programhoz, mondjuk egy mozizáshoz.

Elnézést kérünk a hétvégi időjárásért! Sajnos mi okoztuk azzal hogy a rossz időért imádkoztunk. Sajnáljuk, hogy a kirándulás helyett mozizós programot kell választanotok: http://www.cinemacity.hu Közzétette: Kincsem – 2017. március 18.

„Hogy hány néző számít manapság soknak, azt már nehezebb megítélni – válaszolta nekünk Herendi Gábor a film sikerességét firtató kérdésünkre. – Százezer feletti nézőszámnak már nagyon örülnek a magyar rendezők, de én szeretnék kétszázezer fölé menni.”

A hetvenkétezres nyitóhétvége után jó esélye van arra a Kincsem-nek, hogy kétszázezer néző fölé tornássza magát. Ehhez az szükséges, hogy az emberek egymást közt is dicsérjék a filmet, és ezzel további embereket csábítsanak a mozikba.

További örömteli hír, hogy a Kincsem belépésével a másik, régebb óta futó magyar film nézettsége nem omlott össze. A Testről és lélekről szorgalmasan gyűjtögeti a nézőit, és már 38 462 eladott jegynél tart. Martin Scorsese őrjítően összetett, személyes hangvételű vallási drámájától senki nem várta, hogy kasszát robbantson, ehhez képest szép eredmény, hogy 5 782 ember beült rá a hétvégén.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Kincsem (72 089 / 72 089)

2. Kong: Koponya-sziget (29 551 / 103 007)

3. Logan – Farkas (24 720 / 171 787)

4. Egy kutya négy élete (9 024 / 149 584)

5. John Wick: 2. felvonás (8 343 / 112 386)

6. Rock Csont (7 733 / 21 248)

7. Némaság (5 728 / 5 728)

8. Testről és lélekről (5 471 / 38 642)

9. Pofoncsata (4 932 / 67 205)

10. Lego Batman – A film (4 094 / 102 536)