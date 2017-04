Minden negyedik ember magyar filmet nézett a moziban

Az elmúlt héten (tehát múlt csütörtök és most szerda között) 233 514-en moziztak hazánkban, és közülük 61 214-en magyar filmre ültek be. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik néző (pontosan 3,814-dik) választott magyar filmet ebben az időszakban - derül ki a Filmforgalmazók Egyesülete statisztikáiból.

Ez a pompás eredmény főleg három hazai filmnek köszönhető: a Kincsem című romantikus kalandfilm a bemutatója utáni negyedik héten is 39 806 nézőt vonzott, a múlt pénteken mozikba került Brazilok közel 18 ezer nézőt gyűjtött be hét nap alatt, de a már másfél hónapja futó, Arany Medve-díjas Testről és lélekről-re is eladtak újabb 2883 jegyet.

A magyar filmek nézettsége április 6. és 12. között

Kincsem - 39 806 néző Brazilok - 17 913 néző Testről és lélekről - 2 883 néző A martfűi rém - 286 néző Az állampolgár - 207 néző Ernelláék Farkaséknál - 119 néző

Az idei év nagyon sikeresnek ígérkezik a magyar filmek számára, elég, ha csak annyit mondok, hogy a január 1. óta mozikba került hét hazai alkotás már most, április közepén 90 ezerrel több nézőt szerzett, mint a tavaly bemutatott tizenhét magyar film összesen.

A prímet a legendás csodalóról szóló Kincsem viszi, amire szerda éjfélig 243 702-en ültek be, és a hétvégén nagy valószínűséggel le fogja hagyni az év eddigi legnézettebb filmjét, A sötét ötven árnyalatá-t, ami 262 766 nézőnél tart jelenleg.

Nehéz megjósolni, hogy Herendi Gábor alkotása hány nézővel zárja majd mozis karrierjét, mindenesetre nagyon jó jel, hogy a Kincsem nézőszáma mindössze 12 százalékkal esett vissza az előző héthez képest (a nála egy héttel később bemutatott A szépség és a szörnyeteg-nél például ez az érték 28 százalék), ami azt mutatja, hogy az emberek lelkesen ajánlgatják egymásnak a filmet.