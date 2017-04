A Halálos iramban 8-ra nagyon ráugrottak a magyarok

A húsvéti hosszúhétvégén Vin Diesel és kocsibolond társasága vonzotta be a legtöbb nézőt a magyar mozikba. Csütörtöktől vasárnapig 130 341 néző váltott jegyet a Halálos iramban 8-ra, és ezzel nem csupán a hétvége, hanem az idei év legjobb nyitóhétvégéjét hozták össze.

Húsvéthétfővel és a múlt szerdai előjátszásokkal együtt már 168 598 nézőnél tart az akciófilm, és ezzel a számmal szorosan az előző rész nyomában halad. A Halálos iramban 7-et is az év ugyanezen szakaszában mutatták be, és az első öt nap után 181 212 eladott jegyet tudott felmutatni.

A nyolcadik rész már most a sorozat második legnézettebb filmje Magyarországon, az viszont nem tűnik valószínűnek, hogy felül tudja múlni a hetedik epizód 406 ezres össznézőszámát.

A Halálos iramban-filmek magyarországi nézőszámai:

Halálos iramban - 121 531 néző

Halálosabb iramban - 167 120 néző

Halálos iramban: Tokiói hajsza - 99 965 néző

Halálos iram - 101 736 néző

Halálos iramban: Ötödik sebesség - 143 061 néző

Halálos iramban 6 - 166 355 néző

Halálos iramban 7 - 406 074 néző

Halálos iramban 8 - 168 598 néző

Vin Diesel szuperprodukciója mellett a magyar filmek is remekül teljesítettek a mozikban. A Kincsem friss rekorddöntéseiről külön cikkben számoltunk be, de Herendi Gábor kalandfilmje mellett a Brazilok rendkívüli teljesítménye előtt is örömmel megemeljük a kalapunk. Farkas Franciska focis vígjátéka április 6-án került a mozikba, és az első hétvégéjén 13 199-en ültek be rá.

Az emberek jókat mesélhetnek a filmről egymásnak, ugyanis az a ritka bravúr esett meg, hogy a második hétvégi nézőszám nagyobb volt, mint az első. 19,5 százalékkal többen, azaz 15 782 váltottak jegyet csütörtöktől vasárnapig a Brazilok-ra, és ez még úgy is nagyon szép eredmény, ha számításba vesszük a pénteki ünnepnapot.

A Brazilok-at tizenegy nap alatt 33 695-en nézték meg, ezzel máris megelőzte a tavalyi magyar filmek túlnyomó többségét, és ha így halad, akkor a negyvenezres A martfűi rém-et és az ötvenkilenc ezer nézőt vonzó A lovasíjász-t is meg fogja szorongatni.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Halálos iramban 8 (130 341 / 168 598)

2. Bébi úr (50 511 / 50 511)

3. Kincsem (27 193 / 278 878)

4. A szépség és a szörnyeteg (21 475 / 235 303)

5. Vén rókák (20 274 / 48 684)

6. Brazilok (15 782 / 33 695)

7. Hupikék törpikék 3 - Az elveszett falu (14 821 / 69 585)

8. Páncélba zárt szellem (9 127 / 73 436)

9. Élet (4 775 / 57 811)

10. Logan – Farkas (2 807 / 202 351)