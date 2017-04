Példátlan módon kattantak rá a nézők a Brazilokra

A Brazilok fergeteges második héten van túl, egyharmaddal több ember ült be a focis vígjátékra, mint a premier hetében. Úgy tűnik, tetszik az embereknek, hogy vígjátékba csomagolva beszél a film a roma–magyar konfliktusról. Az érdeklődés nagyságát mutatja, hogy Koltai Róbert is csak a második moziban, és ott is csak a második sorba tudott jegyet venni a Brazilokra.

Ha ez így folytatódik, 2017-re a magyar film nagy éveként fogjuk visszaemlékezni. A Testről és lélekről berlini fődíjával indult az esztendő, amit a Mindenki Oscar-díja követett, majd tavasszal az is kiderült, hogy a hazai közönség is falja a magyar filmeket. Már 57 ezer eladott jegy felett jár a Testről és lélekről, a Kincsem pedig nemsokára a háromszázezredik nézőjét üdvözölheti. A sikerszéria most egy újabb filmmel folytatódik.

A Brazilok című focis vígjátékra két hét alatt 41 680 ember váltott jegyet. Összesen két tavalyi film van, amely ennél is több nézőt vonzott: a kicsivel hatvanezer eladott jegy előtt megálló A lovasíjász és 45 ezer nézőt vonzó A martfűi rém. Az utóbbit napokon belül meg fogja előzni Farkas Franciska komédiája, és a nézők kedvező eloszlásából kiindulva még sok héten át fog nagy érdeklődés mellett futni a Brazilok.

Az a természetes egy premierfilmnél, ha az első héten éri el a legnagyobb nézőszámot, aztán hétről hétre csökken az eladott jegyek mennyisége. Az elmúlt hónapok legnagyobb hazai filmsikereinek, A martfűi rém-nek 27 százalékkal, a Testről és lélekről-nek 5 százalékkal, a Kincsem-nek pedig 37 százalékkal csökkent a nézettsége a második héten. Ezzel szemben a Brazilok-nál példátlan mértékű növekedést lehetett elkönyvelni, a film második heti nézőszáma 32 százalékkal emelkedett a premierhéthez képest. Ez még azzal együtt is óriási bravúr, hogy a péntek, illetve a hétfő is ünnepnap volt.

Mi lehet ennek a sikernek a titka? Valószínűleg ismét arról van szó, hogy a közönség pozitív reakciói okozzák az érdeklődés növekedését, az emberek elkezdték egymásnak ajánlgatni a filmet. Úgy tűnik, bejött az alkotók számítása, jó ötlet volt egy vígjáték keretein belül, sok vidámsággal, de nem elviccelve beszélni a roma–magyar konfliktusról.

Egyik kollégámnak is feltettem a kérdést, hogy mi a Brazilok sikerének a titka, és ő válaszul a provokatív fogalmazásmódtól sosem visszariadó, évekkel ezelőtt megszűnt Matula magazinból húzott elő egy szatirikus cikket, amely azt állítja, hogy „mi, magyarok valójában cigányok szeretnénk lenni”. Lehet, hogy ugyanazért mennek az emberek a Brazilok-ra, amiért hajdanán népszerűek voltak Emir Kusturica filmjei? A bennük ábrázolt szabadságvágy és az önfeledt mulatozások miatt?

A kérdést végül a lehető legkompetensebb személynek, a Brazilok ötletgazdájának és egyik rendezőjének, M. Kiss Csabának is feltettem. A pozitív kritikákat emlegette, illetve ő is kiemelte, hogy egy jó szériában van most a hazai filmgyártás:„biztosan hozzájárult a Brazilok sikeréhez, hogy a bizalom egyre inkább megvan a hazai alkotások iránt, egy Arany Medve, egy Oscar és a Kincsem után jutott el a mozikba a Brazilok”.

„Persze maga a film is kellett a sikerhez” – tette hozzá nevetve a rendező, aki tizenöt éven át dédelgette ezt a filmtervét (eredetileg Gryllus Dorkának szánta Puporka Rozi szerepét, amit végül Farkas Franciska játszott el).

„Koltai Robi felhívott, és elmondta, hogy meg akarta nézni a Brazilok-at, de az első moziban már nem kapott rá jegyet, a következőben pedig csak a második sorba tudott venni” – adott egy érzékletes példát M. Kiss a Brazilok-at övező nagy érdeklődésre.

A Brazilok pályafutását a továbbiakban is követni fogjuk, és szinte biztos, hogy az idén lesz még alkalmunk magyar filmsikerről cikket írni. A cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél legújabb alkotása, a Jupiter holdja, illetve még ebben az évben a mozikba küldenek három sikergyanús szuperprodukciót: a Pappa piá-t, A Viszkis-t és a Budapest noir-t.