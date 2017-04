Mindenki nagyot bukott, de Christian Bale a legnagyobbat

Vérfürdő volt az amerikai mozikban a hétvégén, a Halálos iramban 8 kegyetlenül elbánt a konkurenciával.

A hétvége amerikai mozis bevételeit látva egyedül Vin Diesel és kocsibolond társaságának van oka örvendezni. A Halálos iramban 8 könnyedén őrizte meg az elsőségét a tengerentúlon, és világszinten is tarol: már 900 millió dollárnál jár. Pár napja elszáguldott a hatodik epizód mellett, vagyis a sorozat második legtöbb pénzt hozó részévé lépett elő, és a héten be fog lépni az egymilliárdosok klubjába.

A Halálos iramban 8 mellett nem tudtak érvényesülni a premierfilmek az amerikai mozikban, Christian Bale, Katherine Heigl és az Oscar-díjas Brie Larson is felsült a legújabb produkcióikkal.A legnagyobbat a The Promise című történelmi dráma bukta, amely 100 millióból készült, és csak 4,1 milliót termelt az első három napján.A film nemes célból készült el, az örmény népirtás tragédiáját próbálja megismertetni az emberekkel, de hiába szerződtették le hozzá Christian Bale-t és Oscar Isaacot, így sem tudták meggyőzni a közönséget, hogy érdemes pénzt és időt áldozni rá.

Az újdonságok közül a Born in China című Disney-természetfilm hozta a legtöbbet a hétvégén, szám szerint 5,1 milliót, de ez is csak a negyedik helyre volt elég a nézettségi adatok alapján összeállított toplistán.

Rosario Dawson és Katherine Heigl sem lehet boldog, az Öldöklő szerelem című thrillerjük csúnyán lebőgött a moziban. Pár éve a hasonló izgalmakat ígérő, Jennifer Lopez főszereplésével készült A szomszéd fiú 14,9 millióval rajtolt el, az Öldöklő szerelem-nek viszont ki kellett egyeznie 4,8 millióval. Heigl sztárstátusza egyre inkább szertefoszlik, messze van már az az idő, amikor a Felkoppintva vagy A csúf igazság egyik főszereplőjeként 30, illetve 27,6 milliót zsákolt be az első hétvégén.

A Brie Larsont is bemocskoló Kereszttűz (Free Fire) című akcióorgiát volt szerencsénk látni a Titanic Filmfesztiválon, és őszintén mondhatjuk, hogy bukás helyett rengeteg nézőt érdemelt volna. Ben Wheatley filmjét körülbelül ezer moziban kezdték el vetíteni, és mindössze egymillió dollárt hozott össze.

Abban nagy egyetértés van a kritikusok között, hogy a Kereszttűz lett a kísérletezésre hajlamos brit rendező (Valahol Angliában, High-Rise) leginkább közönségbarát filmje, ezért is nagy kár, hogy üresen kongtak a termek. Talán majd a következő filmjével meglesz az első nagy közönségsikere: a Freakshift-ben Alicia Vikander fog rákszerű szörnyekre vadászni.

Van azért egy parányi örömteli hír azoknak is, akik nem a blockbusterekért járnak mozikba. Az idei év egyik legjobb filmje, a méltóságteljesen hömpölygő, misztikus hangulatú The Lost City of Z-t négy helyett már 641 moziban kezdték el játszani, és ezzel felkapaszkodott a toplista tizedik helyére. Akiben jóleső bizsergés fut végig, ha azt hallja, hogy földrajzi felfedező, Amazónia vagy ősi romok, az feltétlenül jegyezze meg a film címét, és nézze meg, amint módja lesz rá.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Halálos iramban 8 ($38,7 / $163,6)

2. Bébi úr ($12,8 / $137)

3. A szépség és a szörnyeteg ($10 $471,1)

4. Born in China ($5,1 / $5,1)

5. Vén rókák ($5 / $31,8)

6. Hupikék törpikék – Az elveszett falu ($4,9 / $33,8)

7. Öldöklő szerelem ($4,8 / $4,8)

8. Gifted ($4,5 / $10,7)

9. The Promise ($4,1 / $4,1)

10. The Lost City of Z ($2,1 / $2,3)