Rudolf Péter döbbenetes átváltozásán ámultak a nézők

Az idei év sorozatban szállítja a bizonyítékokat arról, hogy a magyar film és a közönség egyre inkább egymásra talál. A Kincsem háromszázezer, a Brazilok pedig ötvennyolcezer néző felett jár, és mindkét filmnél még messze vagyunk attól, hogy végeredményt hirdethessünk. Most Török Ferenc westernes hangulatú történelmi drámája, az 1945 kezdett bíztatóan: 7321 jegy fogyott rá az első hétvégén, az előjátszásokkal pedig már 8 946 nézőnél tart. Ott tartunk, hogy most már az lesz a meglepetés, ha egy magyar film megbukik a mozikban.

Ez egy fekete-fehérben forgatott, a Kincsem-től eltérően szikár stílusú és akciójeleneteket nélkülöző kosztümös filmtől kimondottan szép eredmény. A 2015 végén bemutatott Hajnali láz is a negyvenes években játszódott, az is fekete-fehér képeken pergett a mozikban, de csak 1981 néző volt rá kíváncsi az első hétvégén.

Az 1945 már a fesztiválszerepléseivel felhívta magára a figyelmet: a Miami Zsidó Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinárén és a Titanicon is közönségdíjat nyert. Később a kritikai fogadtatása is egyértelműen pozitív, illetve az már az előzetesből is kitűnt, hogy a vidéki kiskirály eljátszása végett meghízott és kopaszra borotvált Rudolf Péter valami egészen rendkívülit nyújt ebben a filmben.

Török Ferenc történelmi drámája hiánypótló alkotás a magyar mozikban, hiszen nem a második világháború borzalmairól szól – amiről már rengeteg film készült -, hanem a világégést követő újrakezdést sűríti össze egyetlen nap történéseibe. Arra figyelmeztet, hogy hiába köszöntött be a béke, attól még a múltban elkövetett bűnök nem válnak semmisé. A falu teljes lakossága felbolydul annak hírére, hogy két zsidó férfi szállt le a település vasútállomásán. Mindegyikükben felsejlik, hogy mit tett, amikor elhurcolták a zsidókat a faluból.

A Moszkva tér rendezője mély gödörből mászott ki a remekül sikerült, a nézőt állandó feszültségben tartó 1945-tel. Két legutóbbi filmjét érdektelenség fogadta a mozikban, az Isztambul 748, a Senki szigete pedig 2486 nézőt szedett össze az első hétvégén.

Török bebizonyította, hogy a történelmi dráma keretein belül is otthonosan mozog, így aztán még inkább kíváncsiak vagyunk nagyszabású filmtervére Hajós Alfrédról, az első magyar olimpiai bajnokról. A Kincsem példája azt mutatja, hogy pont az ilyen dicsőséges, múltbéli történetek vonzzák be tömegesen a magyarokat.