Óriásit bukott a magyar krimi

Semmi nem tarthat örökké, a magyar filmek sikerszériája is megszakadt a hétvégén a mozikban. A Testről és lélekről, a Kincsem, a Brazilok és a 1945 egyaránt felkeltette a hazai nézők érdeklődését, és mindegyik film a mai napig vonzza a közönséget. A lovas kalandfilm 332 ezer, Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas rendezése és Farkas Franciska focis vígjátéka egyaránt 60 ezer, Török Ferenc másfél hete műsoron lévő drámája pedig 16 ezer eladott jegynél tart.

A tökéletes gyilkos című krimi viszont már az indulásakor beleállt a földbe. Hiába szerepelnek benne ismert és közkedvelt színészek, László Zsolt, Szabó Kimmel Tamás és Szabó Győző, és hiába nézett ránk hívogatóan Hörich Nóra Lili a plakátról, csak 1601 nézőt érdekelt az, hogy vajon gyilkolt-e a lány vagy sem.

Tavaly a hasonló izgalmakat ígérő A martfűi rém-re 12 599-en ültek be az első hétvégén, még a szintén most debütált, kisgyermekes családokra kalibrált és 2 646 nézőig jutó Lengemesék című mese is megelőzte. Nem lehet ezt szépíteni, A tökéletes gyilkos csúfosan megbukott. Ennél nem is érdemelt különb sorsot, kritikusunk szerint rémesen sikerült, akkor járunk a legjobban, ha minél gyorsabban elfelejtjük. Bőven lesz még olyan magyar film az idén, amire érdemes lesz beülni.

A magyar krimi mellett Emma Watson is harcba szállt a hazai nézők kegyeiért, a The Circle – A kör című internetes drámájára 16 538 ember váltott jegyet. A film Amerikában megbukott, és a magyarországi teljesítményére is maximum annyit lehet mondani, hogy tisztességgel helyt állt.

A negyedik helyen nyitott a Halálos iramban 8, a Bébi úr és a Kincsem mögött, viszont megelőzte a hét másik hollywoodi premierfilmjét, a 11 ezer nézővel elrajtoló Bye Bye Man – A rettegés neve című horrort.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Halálos iramban 8 (30 082 / 298 918)

2. Bébi úr (20 323 / 137 951)

3. Kincsem (20 248 / 332 167)

4. The Circle – A kör (16 538 / 16 538)

5. Bye Bye Man – A rettegés neve (11 072 / 11 072)

6. Vén rókák (9 106 / 83 554)

7. A szépség és a szörnyeteg (8 541 / 272 917)

8. Öldöklő szerelem (7 796 / 24 484)

9. Tűnj el! (7 134 / 24 950)

10. Brazilok (6 783 / 59 632)