A galaxis őrzői 2 letarolta Amerikát

Amerikában is bemutatták A galaxis őrzői 2-t, és senkinek nem fogok meglepetést okozni azzal, hogy a legnépszerűbb film volt a hétvégén a mozikban, a legjobb tíz moziban futó alkotás bevételének 79 százalékát James Gunn űrfantasy-je szállította.

145 millió dollárt termelt, nagyjából másfélszer annyit, mint három éve az első rész. Ezzel máris több toplista élmezőnyébe is bekerült A galaxis őrzői 2: 2017 premierfilmjei közül egyedül a 174 millióval nyitó A szépség és a szörnyeteg-et nem tudta felülmúlni, és a Marvel-produkciók között is a legsikeresebbek közé került be.

A legjobban nyitó Marvel-filmek:

Bosszúállók – 207,4 millió dollár Bosszúállók: Ultron kora -191,3 millió dollár Amerika Kapitány: Polgárháború – 179,1 millió dollár Vasember 3 – 174,1 millió dollár Pókember 3 – 151,1 millió dollár A galaxis őrzői 2 – 145 millió dollár Deadpool – 132,4 millió dollár Vasember 2 – 128 millió dollár

Az első rész ugyanezen a listán a 13. helyen áll, látható, hogy a 2014 előtt még csak kevéssé ismert galaxis őrzői mára a Marvel-univerzum legnépszerűbb szuperhősei közé léptek elő.

Amerikán kívül is lubickol a pénzben Chris Pratt és csapata: a hétvégén 123,8 milliót hozott a film a világ többi országából, így összesen már 427,6 milliónál jár.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. A galaxis őrzői 2 ($145/ $145)

1. Halálos iramban 8 ($8,5 / $207,1)

3. Bébi úr ($6,2 / $156,7)

4. Hogyan legyél latin szerető ($5,3 / $20,7)

5. A szépség és a szörnyeteg ($4,9 / $487,6)

6. The Circle – A kör ($4 / $15,7)

7. Baahubali 2: The Conclusion ($3,2 /$16,2)

8. Gifted ($2,1 / $19,2)

9. Vén rókák ($1,9 / $40,6)

10. Hupikék törpikék – Az elveszett falu ($1.8 / $40,6)