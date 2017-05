A Halálos iramban 8 sem tudta legyőzni a Kincsemet

Egy évvel ezelőtt kinevettük volna azt, aki azt mondja, jön egy magyar film, amely több nézőt vonz majd, mint a Halálos iramban aktuális része. Most azonban a Kincsem pont ezt cselekedte meg, visszaverte Dwayne Johnson és Vin Diesel támadását. A hétvégén A galaxis őrzői 2 volt a legnépszerűbb film a magyar mozikban.

Most már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a negyedik hete futó, 320 975 darab nézőnél járó Halálos iramban 8 nem fogja tudni megelőzni az idei év legtöbb nézőt vonzó filmjét, a Kincsem-et. A lovas kalandfilm nyolcadik hete van műsoron és összesen 353 073 eladott jeggyel büszkélkedhet.

A két film majdnem ugyanannyi nézőt, nagyjából tizenkétezret csábított be a mozikba a hétvégén, ráadásul a Halálos iramban 8 iránt meredekebben csökken az érdeklődés, mint a Kincsem iránt, ezekből pedig az következik, hogy innentől kezdve már nem fog tovább zsugorodni a két produkció össznézőszáma közti különbség.

Az amerikai mozik mellett a magyarokat is dominálta a hétvégén A galaxis őrzői 2, amely 96 108 darab nézőjével az idei év harmadik legjobb nyitóhétvégéjét hozta össze. A szuperhősös konkurenciát, vagyis a Logan-t, illetve a 90 ezer eladott jeggyel kezdő A szépség és a szörnyeteg-et is megelőzte, mindössze a 101 ezer nézővel indító A sötét ötven árnyalatá-val, és 2017 csúcstartójával, a 130 ezer nézővel elrajtoló Halálos iramban 8-cal nem bírt el.

Ha a Marvel-filmek toplistáját nézzük, akkor is előkelő helyen tanyázik az Űrlord és csapata, az Aeon Flux adatai alapján csak a legutóbbi Amerika Kapitány-t, a Deadpool-t és a Bosszúállók második részét nem sikerült megelőzniük. Magyarországon már az első részre is rákapott a közönség, 79 923 néző vett rá jegyet az első hétvégén, így most csak 16 ezer nézővel emelkedett a hétvégi néző szám a három évvel koráábihoz képest. (Amerikában másfélszer annyian ültek be a másodikre részre, mint az elsőre.)

A legjobban nyitó Marvel-filmek Magyarországon:

Bosszúállók: Ultron kora – 148 882 néző Deadpool - 131 506 néző Amerika Kapitány: Polgárháború – 113 744 néző A galaxis őrzői 2 – 96 108 néző Vasember 3 – 92 243 néző Doctor Strange – 89 613 néző A galaxis őrzői – 79 923 néző Bosszúállók – 74 608 néző Thor: Sötét világ – 69 525 néző Amerika Kapitány: A Tél Katonája – 52 603 néző

A hét többi premierfilmje kapcsán viszont már nincs minek örülni. A Hogyan legyél latin szerető című harsány vígjáték alapból olyan filmnek tűnt, amely egybevág a magyar közönség ízlésével, a Nagyfater elszabadul-ra is tódultak a nézők nálunk. Ez az idősödő dzsigolóról szóló film azonban csak a negyedik helyet tudta megszerezni a toplistán a 11 408 darab eladott jegyével, aminél még a nyolcadik hete műsoron lévő Kincsem is többet gyűjtött.

Az utóbbi évek gyengélkedése után Pedro Almodóvár ismét a jó formáját mutatta a Julietá-val, a drámára azonban csak 1 983-an ültek be. Négy éve egy vígjátékkal, a Szeretők, utazók-kal jelentkezett a spanyol rendező, az 4 938 darab nézővel kezdte meg a pályafutását, a legutóbbi drámájára, A bőr, amelyben élek-re pedig kicsivel többen mint háromezren voltak kíváncsiak az első hétvégén.

A Kincsem mellett a Brazilok is jól tartja magát, az ötödik hete futó, 65 674 nézőnél tartó vígjáték még mindig ott van a legjobb tízben, az összesen eddig 62 423 nézőt begyűjtő Testről és lélekről-t pedig a tízedik hétvégéjén is többen nézték meg, mint A tökéletes gyilkos-t a másodikon.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. A galaxis őrzői 2 (96 108 / 103 449)

2. Halálos iramban 8 (12 161 / 320 975)

3. Kincsem (11 726 / 353 073)

4. Hogyan legyél latin szerető (11 408 / 11 408)

5. Bébi úr (10 692 / 155 982)

6. The Circle – A kör (6 215 / 21 676)

7. Vén rókák (4 773 / 91 789)

8. Bye Bye Man – A rettegés neve (4 165 / 18 826)

9. A szépség és a szörnyeteg (3 513 / 279 957)

10. Brazilok (3 372 / 65 674)