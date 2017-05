A magyarok továbbra is megvesznek az alienért

Az amerikaiak kezdenek kiszeretni az Alien-sorozat szörnyeiből, a magyarok azonban továbbra is feltétlen bizalmukról biztosították Ridley Scottot. Az Alien: Covenant a tengerentúlon csak pár százezer dollárral gyűjtött többet, mint a harmadik hete műsoron lévő A galaxis őrzői 2, nálunk viszont köröket vert Chris Prattre és kompániájára.

Az űrhorror nagyjából háromszor annyi nézőt érdekelt, mint a szuperhősfilm, egészen pontosan 74 015-en ültek be a legújabb Alien-részre. Rendkívül jó teljesítmény ez egy magas korhatár-besorolású, tizennyolcas karikával mozikba küldött filmtől.

Amerikában harminc százalékkal esett vissza a Covenant nézőszáma a Prometheus-hoz képest. Nálunk nem hogy nem csökkent az érdeklődés, pár ezer nézővel még rá is tudott verni Scott legújabb szörnyfilmje a 66 564 eladott jeggyel elrajtoló előző részre. Most úgy tűnik, hogy a magyarok és a xenomorph kapcsolata mindent kibír, még a jobbára elutasító hazai kritikákat is.

Az Aeon Flux egy remek cikkben ment végig az Alien-filmek magyarországi történetén. A nyolcadik utas: a Halál-ra 1981-ben elképesztően sokan, 1,36 millióan váltottak jegyet. Ez a szám rögtön magyarázatot ad arra, miért is örvend nem múló népszerűségnek nálunk a savvérű szörny. Még a negyedik rész is óriási sikert aratott, 104 ezren ültek be rá az első hétvégén.

A negyedik résztől kezdve közölt premierhétvégi nézőszámokat az Aeon Flux, ebből az derül ki,hogy a Covenant a Feltámad a Halál után következő Alien-filmek mindegyikénél több nézőt gyűjtött.. Az Alien vs. Predator 46 eladott jegyet tudott felmutatni az első négy napon, az Alien vs. Predator 2-ra még ennél is kevesebbet, 39 ezer jegyet adtak el.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Alien: Covenant (74 015 / 74 015)

2. A galaxis őrzői 2 (25 494 / 227 474)

3. Arthur király – A kard legendája (13 225 / 49 036)

4. Ó, anyám! (10 808 / 31 426)

5. Bébi úr (4 981 / 172 025)

6. Kincsem (4 877 / 373 387)

7. Hogyan legyél latin szerető (4 817 / 29 437)

8. Halálos iramban 8 (3 764 / 336 238)

9. Csápi – Az óceán hőse (2 586 / 8 327)

10. Ricsi a gólya (1 820 / 5445)