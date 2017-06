Wonder Woman a vártnál is nagyobb győzelmet aratott

A Wonder Woman minden előzetes várakozást felülmúlva 100,5 millió dollárt gyűjtött Amerikában az első hétvégén. Három hete még csak 75 milliót jósoltak a szuperhősfilmnek, aztán a múlt héten reagálva a pozitív kritikák áradatára már 90 milliót mondtak, de a csodanő még ezt a számot is messze felülmúlta.

Az elmúlt évek DC képregényfilmjei pénzt ugyan bőven termeltek, de a minőségük rémesen alacsony volt. A Batman Superman ellen és a Suicide Squad után végre egy olyan szuperhősfilmmel állt elő a Warner, amely nem csupán pénzmágnesnek jó, hanem moziélménynek is pazar.

A Wonder Woman az első olyan DC-képregényfilm, amely a két leghíresebb igazságosztó, Batman és Superman nélkül is bombasiker tudott lenni. Constantine-on, Zöld Lámpáson és a Watchmen álarcosain könnyedén túllépett a csodanő, és ezenfelül még számos Marvel-filmet is megelőzött. Többek között a Logan-nél, a második Amerika Kapitány-nál, A galaxis őrzői első részénél és a Doctor Strange-nél is jobb rajtot vett.

Patty Jenkins szuperhősfilmje történelmet írt, női rendező alkotása még sosem hozott annyi pénzt az első hétvégéjén, mint most a Wonder Woman. Az eddigi csúcstartó a Sam Taylor-Johnson által jegyzett, 85 millióval nyitó A szürke ötven árnyalata volt. Nagy hiány van a nők által rendezett szuperprodukciókból, de remélhetőleg a Wonder Woman sikere változást fog hozni ebben, és a női igazságosztók is könnyebben kapnak majd önálló filmet. Gal Gadot nagy űrt töltött ki, a Macskanő és az Elektra bukása után bebizonyította, hogy nyugodtan lehet női főszereplővel szuperhősfilmet készíteni.

A Wonder Woman már most az idei év egyik legnagyobb sikerének néz ki, a Halálos iramban 8-at felülmúlva 2017 harmadik legjobb amerikai nyitóhétvégéjét hozta össze A galaxis őrzői 2 és A szépség és a szörnyeteg mögött. Világszinten már 223 milliónál jár a csodanő, ami többek között azt jelenti, hogy egyetlen hétvége alatt felülmúlta a Zöld Lámpás 219 milliós összbevételét.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Wonder Woman ($100,5 / $100,5)

2. Captain Underpants ($23,5 / $23,5)

3. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja ($21,6 / $114,6)

4. A galaxis őrzői 2 ($9,7 / $355,5)

5. Baywatch ($8,5 / $41,7)

6. Alien: Covenant ($4 / $67,2)

7. Minden, minden ($3,3 / $28,3)

8. Ó, anyám ($1,3 / $43,9)

9. A ropi naplója: A nagy kiruccanás ($1,2 / $17,8)

10. Arthur király – A kard legendája ($1,2 / $37,2)