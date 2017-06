Megdöbbentő, mennyire nem kellett a Wonder Woman a magyaroknak

Amerikában rekordbevételt ért el a Wonder Woman. A szürke ötven árnyalatá-t jegyző Sam Taylor-Johnsont legyűrve immáron a szuperhősfilmet levezénylő Patty Jenkins dicsekedhet el azzal, hogy a női rendezők mezőnyében minden idők legjobb nyitóhétvégéjét produkálta. Ehhez képest Magyarországon nem hogy rekordot nem döntött meg a csodanőről szóló film, még a nézettségi toplista első helyét sem tudta megszerezni.

A második hete futó Karib-tenger kalózai 5 50 344 nézőt gyűjtött, a Wonder Woman-nek be kellett érnie 35 282 eladott jeggyel. Sokan szidják Hollywoodot azért, hogy nem kockáztat, és csak a bevált recepteket hasznosítja újra, tökéletes példa erre a kalózos sorozat biztonsági játékot űző ötödik része. A magyar nézők többségének sajnos mégis ez kellett, nem pedig a szuperhősfilmek műfajába új színt hozó Wonder Woman. A 2005-ös Elektra óta ő az első női szuperhős, aki önálló filmet kapott, ráadásul az első világháborús környezet is távol áll attól, hogy lerágott csontnak nevezhessük.

Lehangoló ez az érdektelenség, amely a Gal Gadot által nagyszerűen eljátszott csodanőt övezi Magyarországon. Az utóbbi, nagyjából két évben az összes Marvel- és DC-képregényfilm jobban kezdett nála, 2015 nyaráig kell visszamenni, akkor A Hangyá-ra ültek be még ennél is kevesebben.

Csőstül jönnek a szuperhősfilmek, ez igaz, de pont egy jól sikerült műfaji darabtól fordultak el a hazai nézők. Összevetésül: a rémesen sikerült Suicide Squad 81 811 nézővel rajtolt el, és a szintén rossz kritikákat kapó Batman Superman ellen-re is 79 851 ember ült be a hétvégén.

Az lehetett a baj, hogy Batmannel és Supermannel szemben Wonder Woman kevésbé ismert itthon? Doctor Strange sem tartozik a népszerűbb szuperhősök közé, mégis bevonzott 89 ezer nézőt. A jó idő miatt biztosan sokan voltak olyanok, akik inkább a vízpartot választották, de ez önmagában nem eredményezhet ennyire alacsony számot. Remélhetőleg nem arról van szó, hogy a látványfilmekre amúgy kapható embereket hidegen hagyja, ha egy nő menti meg a világot.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (50 344 / 181 257)

2. Wonder Woman (35 282 / 36 913)

3. Alien: Covenant (11 883 / 139 779)

4. A galaxis őrzői 2 (9 101 / 262 906)

5. Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás (8 015 / 11 776)

6. A sóher (5 008 / 5 008)

7. Arthur király – A kard legendája (3 194 / 64 636)

8. Kincsem (3 737 / 386 499)

9. Ó, anyám! (2 969 / 46 080)

10. Hogyan legyél latin szerető (1 982 / 37 265)

A hétvégi nézettségi adatokban nincsen benne a mozik hétfői forgalma.