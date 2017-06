Hidegen hagyta a magyarokat a repülő fiú

Az idei év eddig a magyar filmek sikerszériáját hozta el a hazai mozikban. A berlini fődíjas Testről és lélekről, a Brazilok című focis vígjáték, a közönségdíjakkal megtámogatott 1945 és persze a Kincsem is nagyobb nézőszámmal indult, mint amit előzetesen saccolni lehetett nekik. Ezek után hidegzuhanyként ért minket, hogy Mundruczó Kornél eddigi legközönségbarátabb filmjére, a Cannes-t is megjárt, 41 kópiával forgalmazott Jupiter holdjá-ra csak 2 252-en voltak kíváncsiak.

2017-ban megjelent magyar filmek nyitóhétvégi nézőszámai

Kincsem - 72 089 Testről és lélekről - 10 058 Brazilok - 13 199 1945 - 7321 Lengemesék - 2.646 Jupiter holdja – 2 252 Kojot – 1 667

Ha a Jupiter holdja is a korai Mundruczó-filmek naturalizmusát, nézőpróbáló stílusát vitte volna tovább, akkor nem döbbentünk volna meg az alacsony nézőszámon. A rendező legújabb alkotása azonban könnyedén fogyasztható, vizuális megoldásai lenyűgözőek, a hollywoodi vetélytársak mellett is simán megállják a helyüket. Nem hazudik az, aki magyar szuperhősfilmnek nevezi, és így próbál meg kedvet csinálni hozzá.

Ezek után lelombozó volt azt látni, hogy a Magyarországon bujdosó, repülni képes szír menekült története olyan kevés embert érdekelt, hogy még a hétvége tíz legnépszerűbb filmje közé sem került be. A Kincsem tizenhárom hete van műsoron, de még így is megelőzte a Jupiter holdjá-t. Mundruczó előző filmje is jobban nyitott, a Fehér isten is 5 584 nézővel kezdte meg a hazai mozis pályafutását.

A hétvégén A múmiá-ra ültek be a legtöbben, a szörnyfilm 52 532 nézőt gyűjtött. Úgy tűnt, hogy a Jack Reacher második részével megcsappant Tom Cruise hazai rajongótábora, a tavalyi filmre mindössze 26 731 jegy fogyott az első hétvégén. A múmia viszont már sokkal inkább megfelelt a magyarok ízlésének, és majdnem ugyanannyi nézőt gyűjtött, mint az utóbbi évek legjobban nyitó Cruise-filmje, az 54 ezer nézővel elrajtoló Mission Impossible – Titkos Nemzet.

Az Aeon Flux remek összefoglalót írt a korábbi Múmia-filmek magyarországi fogadtatásáról. Az 1999-es feldolgozás Brendan Fraserrel és Rachel Weisszal hatalmas siker volt nálunk, már az első hétvégéjén több mint százezer jegyet adtak el rá, és 690 ezer nézőnél állt meg. Tom Cruise filmje ehhez képest azért jóval szerényebben muzsikál, sőt, A múmia visszatér 500 ezer körüli össznézőszámát sincs esélye elérni.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. A múmia (52 532 / 52 532)

2. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (27 800 / 233 880)

3. Wonder Woman (24 457 / 81 805)

4. Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás (8 868 / 26 474)

5. A galaxis őrzői 2 (6 039 / 274 651)

6. Alien: Covenant (5 557 / 150 956)

7. Bébi úr (3 383 / 189 509)

8. Romazuri (2 940 / 2 940)

9. Kincsem (2 520 / 391 517)

10. A sóher (2 278 / 8 270)