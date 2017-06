Tom Cruise hatalmasat bukott Amerikában

Az amerikaiakat nem hozta lázba a sírrabló Tom Cruise, a világ többi részén viszont még mindig bevonzza az embereket a moziba, így aztán teljes bukás helyett felemás rajtot vett A múmia. Aki igazi sikertörténetre vágyik, az Wonder Woman teljesítményét vizsgálja meg tüzetesebben.

Tom Cruise legújabb szuperprodukcióját, A múmiá-t nagy tervekkel küldte a mozikba az Universal. Egy filmes univerzum nyitódarabjának szánta, amelyben visszatérnek az Universal híres szörnyei, a farkasember, a láthatatlan ember és a sort még hosszan lehetne folytatni. A múmia azonban csúfosan megbukott Amerikában, a rossz kritikai visszhang hatására (szerintünk is félresikerült katyvasz lett) még az előzetesen várt 40 milliót sem érte el, meg kellett elégednie 32,2 millió dollárral Amerikában.

A múmia hiába volt a hétvége legnagyobb premierfilmje, nem sikerült a nézettségi toplista első helyére fellépnie, az 57,2 milliót összeszedő Wonder Woman mögött a második helyet szerezte csak meg.

Hogy ez mennyire gyenge eredmény, az abból látszódik a leginkább, ha a mostani feldolgozás mellé odatesszük az 1999-es készült A múmia nyitóhétvégi bevételét: A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével készült kalandfilm 43,3 millióval rajtolt el. És ami már tényleg szégyen, a 2017-es film a pályafutását 36 millióval elkezdő A skorpiókirály-lyal és a 2008-as, borzasztó kritikát kapott harmadik résszel, a 40 milliót gyűjtő Sárkánycsászár sírjá-val szemben is alulmaradt.

Az Universal úgy kezdte el építeni a Sötét Univerzumot, ahogy Mekkmester a házat; biztos alapzat nélkül kürtölte világát a nagyszabású terveit. Az amerikai fogadtatás tükrében Tom Cruise és a stúdió is komolyan aggódhat amiatt, hogy ezzel a szörnyes világgal elszámították magukat. Ha viszont ránéznek a nemzetközi bevételi adatokra, rögtön nyugodtabbak lesznek.

A 125 milióból készült A múmia legjobb esetben 90 millióig juthat el Amerikában, a többi országban viszont már most megtermelt 141 milliót. Ez Tom Cruise pályafutásának legsikeresebb Amerikán kívüli premierje, a rekordot eddig A világok harca tartotta 102,5 millióval. A rekorddöntésben persze segített, hogy a film 63 országban debütált egyszerre, és Kína is köztük volt, ahol 52,2 milliót sepert be.

Globális szinten 174 milliónál tart A múmia, és rendhagyó módon a bevétele 81,5 százaléka jött az Amerikán kívüli világból. Úgy tűnik, hogy az Universal a feltámasztott szörnyeivel elsősorban Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában érhet célt.

A múmia felemás eredménnyel zárta a hétvégét, ha igazi sikertörténetre vágyunk, akkor a Wonder Woman számait érdemes megvizsgálni. A második hete futó szuperhősfilm mindössze 45 százalékkal esett vissza az első hétvégéhez képest. Összevetésül: a Batman Superman ellen 69, a Suicide Squad 67, Az acélember pedig 65 százalékos visszaesést szenvedett el a második hétvégéjén.

A nagyszerű kritikák és a kedvező nézői visszajelzések hatására a Wonder Woman meglepően jól tartja az állásait az amerikai mozikban. Az első hétvégén a csodanő még nem tudta felvenni a versenyt a 166 millióval elrajtoló Batmannel és Supermannel, a második hétvégén viszont már megelőzte őket: míg Zack Snyder filmje csak 53 milliót, addig Patty Jenkins szuperprodukcója 57 milliót gyűjtött.

Ebből a második hétvégi összehasonlításból az a szimpatikus tanulság olvasható ki, hogy a karakterek ismertsége és a marketing nem minden, az is befolyásolja a pénzügyi siker nagyságát, hogy a film jól sikerült-e vagy sem.

A világszinten 435 milliónál járó Wonder Woman iránti érdeklődés amúgy nem csupán a többi DC-filmhez képest csökkent kisebb mértékben: az elmúlt hét év legkisebb visszaesését hozta össze a szuperhősfilmek mezőnyében, vagyis a Marvel-produkciókat is lepipálta.

A heti premierfilmek közül még két további alkotás került be a legjobb tízbe: az ígéretes előzetesekkel felvezetett, a kritikusok által ajnározott It Comes At Night című horror 6 milliót gyűjtött, a Kate Mara főszereplésével készült Megan Leavey című iraki háborús dráma pedig 3,8 millióval startolt el.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Wonder Woman ($57,2 / $205)

2. A múmia ($32,2 / $32,2)

3. Captain Underpants ($12,3 / $44,6)

4. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja ($12,3 / $135,8)

5. A galaxis őrzői 2 ($6,2 / $366,4)

6. It Comes At Night ($6 / $6)

7. Baywatch ($4,6 / $51,1)

8. Megan Leavey ($3,8 / $3,8)

9. Alien: Covenant ($1,8 / $71,2)

10. Minden, minden ($1,6 / $31,7)