Az amerikaiak végre rájöttek, mekkora gagyiság a Transformers

Az amerikai nézőkre már nem lehetett rátukmálni a Transformers: Az utolsó lovagot, de pénzügyileg még így sem bukott meg ez a filmnek álcázott szörnyűség: Kínában mind közül a mostani rész vonzotta be a legtöbb embert. A Wonder Woman újabb rekordot döntött, immáron Patty Jenkins filmje a legnagyobb, női rendező által jegyzett kasszasiker.

A múmiá-hoz hasonló pályát futott be a Transformers: Az utolsó lovag a világ mozijaiban. Amerikában csúnyán elhasalt, a sorozat eddigi legalacsonyabb nyitóbevételét hozta össze, mégsem lehet bukásnak nevezni az ötödik részt, mert a további 41 országban jól szerepelt.

Az utolsó lovag-ot a szokásos péntek helyett már szerdától vetíteni kezdték a tengerentúlon, és öt nap alatt 69,1 milliót hozott össze. A korábbi részek közül a harmadik kezdett szintén korábban, az szerdától vasárnapig 162 milliót szedett össze. A visszaesés óriási, a nyitóbevétel 58 %-kal csökkent a hat évvel ezelőttihez képest. Ha a részek péntektől vasárnapig időszakot nézzük,akkor már az összes eddigi részhez hozzá tudjuk mérni Az utolsó lovag teljesítményét:

A Transformers-filmek nyitóhétvégi eredményei:

Transformers: A bukottak bosszúja (2009) - 109 millió dollár

millió dollár Transformers: A kihalás kora (2014) - 100 millió dollár

millió dollár Transformers 3 (2011) - 97,9 millió dollár

millió dollár Transformers (2006) – 70,5 millió dollár

millió dollár Transformers: Az utolsó lovag (2017) – 45,3 millió dollár

Úgy néz ki, hogy Amerika lassanként felébred abból a rossz álomból, amit Michael Bay szabadított a világra. Ha csak a tengerentúli mozik számítanának, most már arról lehetne beszélni, hogy öt rész után vége szakadhat a Transformers-sorozatnak.

Sajnos korai még ebben reménykedni: az ötödik rész az Amerikában begyűjtött 69,1 millió mellé további 196,2 milliót sepert be a világ többi országából. A globális bevétel Kína miatt lett ilyen magas, a távol-keleti országban az összes Transformers-film közül Az utolsó lovag kezdett a legjobban, és 123,4 millióval zárta a hétvégét.

A többi országban viszont - Amerikához hasonlóan - visszaesett a franchise iránti érdeklődés. Míg az Egyesült Királyságban és Oroszországban 20 millió feletti nyitóbevételt ért el A kihalás kora, addig Az utolsó lovag 5,7 milliót, illetve 8,9 milliót tudott csak összegyűjteni a két említett országban. A 217 millióba került, jelenleg 265,3 milliónál tartó filmet úgy tűnik, hogy Kína menti meg a bukástól.

A Wonder Woman-t imádják az Amerikaiak: hetek óta csak kis mértékben csökken a film iránti érdeklődés. A tengerentúlon 291 millióig jutó Az acélember-t már megelőzte a 318,4 milliónál tartó Csodanő, és napok kérdése, hogy a két másik közelmúltbéli DC-filmet, a 330 millióval záró Batman Superman ellen-t és a 325 milliót gyűjtő Suicide Squad-ot is lehagyja.

A Wonder Woman példája mutatja, hogy igenis megéri, ha egy filmnek nem csupán a marketingkampánya szédületes, hanem a minősége is magas, mert így sokkal hosszabb ideig fenn tudja tartani a nézők kíváncsiságát.

A Suicide Squad magasan kezdett (133,7 millióval zárta az első hétvégéjét), de aztán hamar kiderült, hogy a film gyalázatos lett, és a bevételi adatok gyorsan lecsökkentek. Ezzel szemben a Wonder Woman alacsonyabb nyitóbevétellel, 103,5 millióval indult útnak Amerikában, de a lelkes kritikai és nézői reakciók miatt hetekkel később is nagy számban vonzza be az embereket.

Világszinten 652,9 milliónál tart a DC szuperhősfilmje, ami azt jelenti, hogy a 608,9 milliót gyűjtő Mamma Miá-t megelőzve immáron a Wonder Woman a legnagyobb, női rendező által jegyzett kasszasiker.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Transformers: Az utolsó lovag ($45,3 / $69,1)

2. Verdák 3 ($25,2 / $99,9)

3. Wonder Woman ($25,2 / $318,4)

4. 47 Meters Down ($7,4 / $24,3)

5. All Eyez on Me ($5,9 / $38,6)

6. A múmia ($5,8 / $38,6)

7. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja ($5,2 / $160)

8. Csajok hajnalig ($4,7 / $16,6)

9. Captain Underpants ($4,3 / $65,7)

10. A galaxis őrzői 2 ($3 / $380,2)