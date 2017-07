Óriásit ment a nyár legmenőbb filmje

A Gru 3-at nézték a legtöbben az amerikai mozikban, de a hétvége igazi nyertese Edgar Wright akció-musicalje, a Nyomd, bébi, nyomd. A kritikusok után a közönség is magához ölelte a filmet, a brit rendező karrierje legnagyobb sikerét aratta a tengerentúlon. Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy több eredeti ötleten alapuló produkciót engednek nyáron a mozikba a stúdiók.

A Nyomd, bébi, nyomd című akció-musicalt a márciusi fesztiválpremiere óta körberajongták a kritikusok. A Guardian beválasztotta a filmet 2017 első felének legjobbjai közé, a Rotten Tomatoes-on 97 százalékon áll, és mi sem láttunk az idén ennél felvillanyozóbb, vidámabb és vagányabb akciófilmet, és azt hiszem, ez legalább az év végéig így is fog maradni.

A Nyomd, bébi, nyomd rendezőjét, Edgar Wrightot nagy megtiszteltetés érte, hogy felkerült a rangos Sight & Sound filmes szaklap címlapjára. Illusztris társaságba keveredett, ebben az évben eddig három másik rendező került fel a magazin elejére: Martin Scorsese, Rainer Maria Fassbinder és David Lynch.

Még sokáig lehetne sorolni a példákat, a lényeg az, hogy akinek szenvedélye a film, az jellemzően nagyra tartja a Haláli hullák hajnalá-val berobbanó, majd a Vaskabátok-kal hengerelő Wrightot, és megkülönböztetett figyelemmel várja, hogy legközelebb mivel áll elő a zsánerekkel remekül bűvészkedő, angol rendező. Ez a réteg azonban önmagában nem elég arra, hogy anyagilag is sikeressé tegyen egy 34 millió dollárba került filmet.

A Nyomd, bébi, nyomd-ra szerencsére nemcsak a filmbolondok váltottak jegyet, hanem azok is, akiknek nem mond semmit Wright neve, csak szerettek volna részt venni egy látványos száguldásban. A film öt nap alatt máris összeszedett 30 millió dollárt a tengerentúlon. Még egy nap kell neki, és az összesen 31,5 millióig jutó Scott Pilgrim a világ ellen-t megelőzve a Nyomd, bébi, nyomd lesz Wright legsikeresebb filmje Amerikában.

Ha a szokványos, vagyis a péntektől vasárnapig tartó nyitóhétvégék adatait vetjük össze, akkor is a Nyomd, bébi, nyomd jön ki győztesen a brit rendező eddigi filmjei közül:

Nyomd, bébi, nyomd (2017) – 21 millió dollár Scott Pilgrim a világ ellen (2010) – 10,6 millió dollár A világvége (2013) – 8,8 millió dollár Vaskabátok (2007) – 5,8 millió dollár Haláli hullák hajnala (2004) – 3,3 millió dollár

A Nyomd, bébi, nyomd nem volt egy bejáratott franchise része, mégis sikert tudott aratni a 100 milliós látványfilmek dömpingjében. Remélhetőleg ez bátrabbá teszi a stúdiókat, és a mostaninál több eredeti ötleten alapuló produkciót engednek nyáron a mozikba. A Nyomd, bébi, nyomd a tökéletes példa arra, hogy megalomán pusztítás és a világvégével való fenyegetőzés nélkül is lehet egy film látványos és szórakoztató.

A toplista első helyét a Gru 3 szerezte meg Amerikában, amely 75 millióval zárta a hétvégét. 8 millióval gyűjtött kevesebbet, mint a sorozat előző része. A Minyonok 115 millióval rajtolt el, egyedül a 2010-es Gru-t tudta megelőzni, amely 56 millióval kezdte meg a pályafutását a tengerentúlon.

Aggódni azért nem kell, a 80 millióba került rajzfilm Amerikán kívül további 112 milliót gyűjtött össze, így már összesen 196 milliónál tart. A Wonder Woman világszinten 708 milliónál, Amerikában pedig 346 milliónál tart. Mindössze két DC-film van, amely a Csodanő kalandjánál több pénzt termelt a tengerentúlon: A sötét lovag és A sötét lovag: Felemelkedés.

A hétvége bukását két népszerű komikus hozta össze, Will Ferrell és Amy Poehler új vígjátéka hidegen hagyta az Amerikaiakat. A The House csak 9 milliót szedett össze, amely a toplista hatodik helyére volt elég. Ferrell főszereplőként még sohasem nyitott ilyen rosszul, a 1998-as, 9,6 millióval elrajtoló Diszkópatkányok-t múlta alul a The House-szal. Legújabb vígjátékát nem vetítették le a kritikusoknak, ez pedig az esetek döntő többségében azt jelenti, hogy a film rosszul sikerült.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Gru 3 ($75,4 / $75,4)

2. Nyomd, bébi, nyomd ($21 / $30)

3. Transformers: Az utolsó lovag ($17 / $102,1)

4. Wonder Woman ($16,1 / $346,6)

5.Verdák 3 ($9,5 / $120,1)

6. The House ($9 / $9)

7. 47 Meters Down ($4,7 / $32,6)

8. Csábítás ( $3,3 / $3,6)

9. A múmia ($2,8 / $74,5)

10. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja ($2,4 / $165,5)