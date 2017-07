Pókember letarolta az amerikai mozikat

Az idei év harmadik legjobb nyitányát hozta össze a Pókember: Hazatérés, ez a srác megunhatatlan.

A legújabb, Tom Holland által megformált Pókember először a tavalyi Amerika Kapitány: Polgárháború-ban tűnt fel, a múlt héten pedig egy önálló filmmel debütált. A Pókember: Hazatérés egyértelmű győzelmet aratott az amerikai mozikban, 117 millió dolláros nyitóbevételével az idei év harmadik legjobb rajtját hozta össze.

A 174 millióval elrajtoló A szépség és a szörnyeteg-et és az első hétvégéjén 146.5 milliót gyűjtő A galaxis őrzői 2-t nem tudta felülmúlni, viszont a Wonder Woman-nél, a Halálos iramban 8-nál és a Logan-nél is erősebben indult.

Ha nem vesszük figyelembe az inflációt, akkor az eddigi Pókember-filmek közül egyedül Tobey Maguire harmadik és egyben utolsó Pókember-e gyűjtött ennél is több pénzt az első hétvégén, szám szerint 151,1 milliót. Andrew Garfield 2012-ben húzta magára a jelmezt, és sokkal szerényebben sikerült a bemutatkozása: A csodálatos Pókember 62 millióval indult az útjára.

Jon Watts rendező visszavitte a középiskolába a szuperhőst, és ez a húzás bejött a karakter rajongóinak. A film a Marvel-univerzumon belül az élbolyba, egészen pontosan a hetedik helyre került, az egy hősre koncentráló és a karaktert bemutató Marvel-produkciók között pedig egyenesen a legjobb nyitányt hozta össze megelőzve a 98,6 millóval elstartoló Vasembert.

Amerikán kívül 140 milliót gyűjtött, így világszinten, egy hétvége után 257 milliónál tart a Pókember. Több nagy piacnak számító országban még hátra van a premier, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Japánnal és Kínában is később fog debütálni a film.

A legtöbb Marvel-karaktertől eltérően a Pókember filmes jogai a Sonynál vannak, akik miután befürödtek A csodálatos Pókember 2-vel, a legújabb rebootot már a Marvellel közösen követték el. A sikert így most két nagy stúdió is magáénak érezheti. A Marvel évek óta nyerő szériában van, a Sonynak viszont már nagyon kellett egy Amerikában és a világ többi részén is nagyot szakító blockbuster. A 2015-ös Spectre óta nem tudtak egy ilyen típusú filmet összehozni.

A Sony legközelebb a Pókember-képregények egyik ikonikus szereplőjéről, Venomról készít önálló filmet, amelyben Tom Hardy játssza el a címszereplőt, és amely nem része a Marvel-univerzumnak. A Tom Holland által megformált Pókember következő jelenése Vasember, Amerika Kapitány és társaik világában a jövőre érkező Bosszúállók: Infinity War-ban lesz.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Pókember: Hazatérés ($117 / $117)

2. Gru 3 ($34 / $149,2)

3. Nyomd, bébi, nyomd ($12,8 / $56,9)

4. Wonder Woman ($10,1 / $368,8)

5. Transformers: Az utolsó lovag ($6,3 / $118,9)

6. Verdák 3 ($5,6 / $133,7)

7. The House ($4,8 / $18,6)

8. The Big Sick ($3,7 / $6,9)

9. 47 Meters Down ($2,8 / $38,5)

10. Csábítás ($2,1 / $7,4)