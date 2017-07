Már nem a Kincsem az év legnézettebb filmje

A premierfilmek közül a Dunkirkre adták el a legtöbb jegyet, de Az ötödik elem emléke Luc Besson új űroperáját is versenyben tartotta a magyar mozikban. Kicsivel több mint három hónapig tartott a Kincsem királysága, de már a Gru 3 az idei év legnézettebb filmje Magyarországon.

Míg Amerikában a Dunkirk szép summát hozott, a Valerian és az ezer bolygó városa pedig megbukott, addig Magyarországon a két premierfilm szoros csatát vívott. Az ütközetet végül Christopher Nolan második világháborús filmje nyerte meg, amelyre 42 207 néző váltott jegyet. Meglepő módon a legtöbb nézőt viszont egy második hete futó film vonzotta be, a Baywatch-ra 42 374-en ültek be.

Tetszetős eredmény, de azért korunk egyik legnagyobb sztárrendezőjétől, Christopher Nolantől még ennél is többet vár az ember. A csúcsra A sötét lovag: Felemelkedés-sel ért fel itthon, amelyre 86 643 ember ült be az első hétvégén. Az Eredet 73 355, a Csillagok között pedig 64 150 nézővel rajtolt el.

Nolannek itthon is nagy rajongótábora van, ez az internetes bejegyzések mellett a jegyeladásokban is megmutatkozik, de azért az is látszik, hogy a háborús film kevésbé érdekli a magyarokat, mint a sci-fi. Illetve még Nolannek is jól jön, ha egy sztár a főszereplője, mint például Leonardo DiCaprio az Eredet esetében.

A Dunkirk Brad Pitt háborús filmjével, az ötvenezer nézővel indító Harag-gal szemben is alulmaradt. Az eredmény meglepő, főleg a két film minőségbeli különbsége alapján, de tegyük hozzá, hogy a Dunkirk nem egy ideálisnak számító őszi időpontban, hanem a nyári kánikulában, a vizes vébé idején debütált.

Az ötödik elem a magyarok egyik kedvenc filmje. Rengetegen vannak, akik már rég abbahagyták a számolást, és csak azt tudják, hogy iszonyú sokszor izgulták már végig Bruce Willis és Milla Jovovich űrkalandját. A Valerian és az ezer város bolygójá-val régi nagy sikerének színpompás világát és kaotikus hangulatát idézte meg Luc Besson, és a hasonlóságot látva sokan, egészen pontosan 38 340-en váltottak jegyet a francia szuperprodukcióra.

Több mint három hónapig a Kincsem volt az idei év legnézettebb filmje a magyar mozikban. Április közepén kezdődött a királysága, jelenleg 419 555-nél tart az össznézőszáma, a hétvégén viszont egy amerikai rajzfilm ennél is több nézőt gyűjtött össze.

Az öt legnézettebb 2017-es film a magyar mozikban

Gru 3 - 433 009 néző Kincsem - 419 559 néző Halálos iramban 8 - 341 716 néző A Karib-tenger kalózai: Salazár bosszúja - 320 283 néző A galaxis őrzői 2 - 292 272 néző

Ahogy az a fenti listából is látható, a 433 009 eladott jegynél tartó Gru 3 orozta el az elsőséget a Kincsem-től. Persze így is óriási teljesítmény a magyar produkciótól, hogy az összes többi hollywoodi kasszasikert, például A Karib-tenger kalandjai, a Halálos iramban és A galaxis őrzői legújabb részét is maga mögött tudta tartani.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Baywatch (42 374 /148 245)

2. Dunkirk (42 207 / 42 207)

3. Valerian és az ezer bolygó városa (38 340 / 38 340)

4. Gru 3 (31 748 / 433 009)

5. A majmok bolygója: Háború (15 269 / 63 589)

6. Pókember – Hazatérés (13 804 / 141 295)

7. Nyomd, bébi, nyomd (4 875 / 78 350)

8. Verdák 3 (4 059 / 133 572)

9. Transformers: Az utolsó lovag (3 144 / 142 259)

10. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (2 885 / 320 283)